Hankofen: Aufgalopp gegen Eggenfelden - Schrecksekunde bei Ertel Nach dem Spielausfall gegen Landshut testet die SpVgg am morgigen Samstag in Dingolfing gegen den "V" von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Ertel (rotes Trikot) muss unfreiwillig eine Pause einlegen. – Foto: Paul Hofer

Die SpVgg Hankofen-Hailing schließt die zweite Vorbereitungswoche auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern am morgigen Samstag mit dem ersten Testspiel gegen den SSV Eggenfelden ab. Zur Erinnerung: Der erste geplante Testlauf vergangene Woche in Straubing gegen die SpVgg Landshut musste wegen der winterlichen Witterung abgesagt werden.



An dem Thema Winterwetter kommt derzeit in Fußball-Niederbayern keiner vorbei. Erneute Schneefälle diese Woche machen es den Kickern weiterhin nicht einfach. Auch die "Dorfbuam" mussten wieder improvisieren, konnten aber zumindest am Dienstag und am Donnerstag auf künstlichem Geläuf üben - die ersten Einheiten auf dem Platz im neuen Jahr. "Wir konnten zum Glück zweimal in Dingolfing trainieren. An der Stelle ein großes Kompliment an die Verantwortlichen in Dingolfing. Der Platz war geräumt und in einem top Zustand", berichtet Hankofens Coach Tobias Beck. Der ließ seine Schützlinge nach der langen Pause von der Leine: "Es ging primär darum, dass die Jungs wieder ein Gefühl für den Ball bekommen. Wir haben deshalb viele Technik- und Passübungen absolviert." Was den A-Lizenz-Inhaber in dieser Phase der Vorbereitung zufrieden stimmt: "Die Jungs sind fit und machen körperlich einen sehr guten Eindruck."







In bisher zwei Einheiten auf dem Platz konnte freilich inhaltlich noch nicht wahnsinnig viel einstudiert werden, aber Beck legte durchaus schon den Fokus darauf, was der SpVgg letztlich den Klassenerhalt in der Regionalliga sichern soll: "Wir haben versucht, bezüglich der Trainingsinhalte defensive Schwerpunkte zu setzen. Wir müssen geil darauf sein, unser eigenes Tor zu verteidigen und dürfen nicht mehr so viele Gegentore bekommen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein."





Der Aufgalopp gegen den SSV Eggenfelden am morgigen Samstag in Dingolfing wird erste Aufschlüsse geben - nicht mehr, aber auch nicht weniger. "Ich will sehen, dass wir fleißig sind, viel auf dem Platz reden und eine gute Intensität an den Tag legen. Und ich hab`s den Jungs gesagt: Freilich sind die Ergebnisse in der Vorbereitung zweitrangig, aber ich will dennoch kein Spiel verlieren und so wenige Gegentore wie möglich kassieren", gibt Beck seiner Elf fürs erste Testspiel gegen den Landesligisten mit auf den Weg. Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Samuel Pex und Korbinian Stütz befinden sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Aufbautraining. Daniel Ertel wurde völlig unverschuldet in einen Autounfall verwickelt und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der 26-Jährige muss daher mindestens bis kommende Woche pausieren. David Löffler feilt nach seinem Kreuzbandriss im Sommer am Comeback, muss aber sicher noch den ein oder anderen Monat Geduld haben.

Matthias Petermann wird gegen seine Ex-Kollegen wahrscheinlich einiges zu tun bekommen. – Foto: Paul Hofer