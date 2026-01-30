Hankofen: Aufgalopp gegen Eggenfelden - Schrecksekunde bei Ertel

Die SpVgg Hankofen-Hailing schließt die zweite Vorbereitungswoche auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern am morgigen Samstag mit dem ersten Testspiel gegen den SSV Eggenfelden ab. Zur Erinnerung: Der erste geplante Testlauf vergangene Woche in Straubing gegen die SpVgg Landshut musste wegen der winterlichen Witterung abgesagt werden.
In bisher zwei Einheiten auf dem Platz konnte freilich inhaltlich noch nicht wahnsinnig viel einstudiert werden, aber Beck legte durchaus schon den Fokus darauf, was der SpVgg letztlich den Klassenerhalt in der Regionalliga sichern soll: "Wir haben versucht, bezüglich der Trainingsinhalte defensive Schwerpunkte zu setzen. Wir müssen geil darauf sein, unser eigenes Tor zu verteidigen und dürfen nicht mehr so viele Gegentore bekommen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Samuel Pex und Korbinian Stütz befinden sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Aufbautraining. Daniel Ertel wurde völlig unverschuldet in einen Autounfall verwickelt und erlitt eine Gehirnerschütterung. Der 26-Jährige muss daher mindestens bis kommende Woche pausieren. David Löffler feilt nach seinem Kreuzbandriss im Sommer am Comeback, muss aber sicher noch den ein oder anderen Monat Geduld haben.
Das sagt Eggenfeldens Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer: "Die Vorbereitung läuft gut, die Trainingsbeteiligung ist hoch. Wir pendeln immer hin und her zwischen Halle, Krafteinheiten und Kunstrasenplatz in Johannesbrunn. Fast schon traditionell testen wir in der Vorbereitung gegen Hankofen. Wir wollen so gut wie möglich Paroli bieten und uns als Einheit präsentieren. Wir werden sicher auch viel Laufarbeit verrichten müssen."
Personalien SSV Eggenfelden: Yannik Doriat fehlt langzeitverletzt, Teodor Popa muss krankheitsbedingt passen. Leroy Horländer ist angeschlagen und wird geschont werden.