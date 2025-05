Hankensbüttel überrascht – Kästorf mit Big-Points – Wilsche mit Sieg

TSV Hillerse – HSV Hankensbüttel 3:4

In einer torreichen Partie setzte sich der HSV Hankensbüttel überraschend beim Tabellenvierten durch. Marvin Schiller traf doppelt zur frühen Führung, doch am Ende sorgten späte Tore für ein dramatisches Finish. Drei Treffer fielen in der Nachspielzeit, ehe Hankensbüttel den vierten Auswärtssieg feierte. Der HSV ist nun Elfter, kann den Klassenerhalt aber weiter realistisch anpeilen.