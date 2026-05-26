Hanjo Vocks übernimmt den TuS Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück hat die Trainerfrage geklärt und setzt künftig auf Hanjo Vocks. Der 46-Jährige übernimmt das Oberligateam mit sofortiger Wirkung und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen sowie der Regionalliga Nord mit.
Mit Hanjo Vocks verpflichtet der TuS Bersenbrück einen Trainer, der die Liga und das Umfeld bestens kennt. Der A-Lizenz-Inhaber arbeitete über sechs Jahre als Cheftrainer beim SC Spelle-Venhaus und prägte dort eine erfolgreiche Phase nachhaltig.
Besonders die Saison 2022/2023 bleibt mit seiner Arbeit verbunden: Spelle-Venhaus gewann damals die Oberliga Niedersachsen und stieg in die Regionalliga Nord auf. Anschließend sammelte Vocks eine Spielzeit lang Erfahrungen auf höchstem Amateur-Niveau.
Vocks gilt als detailorientierter Trainer mit klarer Spielidee und strukturierter Arbeitsweise. Gleichzeitig wird ihm ein enger Draht zur Mannschaft und zum Vereinsumfeld zugeschrieben – Eigenschaften, die beim TuS Bersenbrück bewusst gesucht wurden.
Der neue Cheftrainer kennt den Verein zudem bereits aus intensiven Duellen der vergangenen Jahre. Besonders das Niedersachsenpokalfinale 2023 im Hasestadion hinterließ offenbar Eindruck, als mehrere tausend Zuschauer für außergewöhnliche Atmosphäre sorgten.
Mit der Verpflichtung beginnt für Bersenbrück ein neuer sportlicher Abschnitt. Nach einer wechselhaften Oberliga-Spielzeit soll Vocks Stabilität und neue Impulse in die Mannschaft bringen.
Der Trainerstab wird darüber hinaus noch erweitert: Der Verein kündigte an, zusätzlich einen neuen Co-Trainer in das Team zu integrieren.
Die Entscheidung für Vocks ist zugleich ein Signal für ambitionierte Planungen. Mit seiner Erfahrung im Aufbau leistungsfähiger Oberliga-Mannschaften und dem Aufstieg in die Regionalliga verbindet der Verein die Hoffnung auf eine nachhaltige sportliche Entwicklung.
Für den neuen Trainer beginnt die Arbeit unmittelbar – mit dem Ziel, den TuS Bersenbrück in der kommenden Saison neu auszurichten und wieder näher an die Spitzengruppe der Oberliga heranzuführen.