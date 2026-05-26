Hanjo Vocks übernimmt den TuS Bersenbrück Ehemaliger Speller Erfolgstrainer soll den Oberligisten in die nächste Entwicklungsphase führen von red · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück hat die Trainerfrage geklärt und setzt künftig auf Hanjo Vocks. Der 46-Jährige übernimmt das Oberligateam mit sofortiger Wirkung und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen sowie der Regionalliga Nord mit.

Mit Hanjo Vocks verpflichtet der TuS Bersenbrück einen Trainer, der die Liga und das Umfeld bestens kennt. Der A-Lizenz-Inhaber arbeitete über sechs Jahre als Cheftrainer beim SC Spelle-Venhaus und prägte dort eine erfolgreiche Phase nachhaltig. Besonders die Saison 2022/2023 bleibt mit seiner Arbeit verbunden: Spelle-Venhaus gewann damals die Oberliga Niedersachsen und stieg in die Regionalliga Nord auf. Anschließend sammelte Vocks eine Spielzeit lang Erfahrungen auf höchstem Amateur-Niveau.

Ruf als akribischer Entwickler Vocks gilt als detailorientierter Trainer mit klarer Spielidee und strukturierter Arbeitsweise. Gleichzeitig wird ihm ein enger Draht zur Mannschaft und zum Vereinsumfeld zugeschrieben – Eigenschaften, die beim TuS Bersenbrück bewusst gesucht wurden. Der neue Cheftrainer kennt den Verein zudem bereits aus intensiven Duellen der vergangenen Jahre. Besonders das Niedersachsenpokalfinale 2023 im Hasestadion hinterließ offenbar Eindruck, als mehrere tausend Zuschauer für außergewöhnliche Atmosphäre sorgten.