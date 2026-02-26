Hangelar und MSV Bonn: Duell um den Befreiungsschlag

Der VfR Hangelar könnte die akuten Abstiegssorgen schon am Sonntag beseitigen. – Foto: Christoph Tiroux

Die Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem haben die Dynamik im Tabellenkeller in Staffel 2 der Bezirksliga verändert. Dadurch, dass es nur noch einen Abstiegsplatz gibt, werden die Entscheidungen um Abstieg und Klassenerhalt in diesem Jahr voraussichtlich früher fallen. Deshalb ist es auch erlaubt, schon am 17. Spieltag von einem möglichen Befreiungsschlag zu reden.