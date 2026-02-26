 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielvorbericht

Hangelar und MSV Bonn: Duell um den Befreiungsschlag

Bezirksliga, Staffel 2: Der VfR Hangelar und der MSV Bonn spielen am Wochenende gegeneinander. Dem Sieger winken ruhige Wochen.

von Niklas Bien · Heute, 18:15 Uhr
Der VfR Hangelar könnte die akuten Abstiegssorgen schon am Sonntag beseitigen.
Der VfR Hangelar könnte die akuten Abstiegssorgen schon am Sonntag beseitigen. – Foto: Christoph Tiroux

Die Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem haben die Dynamik im Tabellenkeller in Staffel 2 der Bezirksliga verändert. Dadurch, dass es nur noch einen Abstiegsplatz gibt, werden die Entscheidungen um Abstieg und Klassenerhalt in diesem Jahr voraussichtlich früher fallen. Deshalb ist es auch erlaubt, schon am 17. Spieltag von einem möglichen Befreiungsschlag zu reden.

Das Duell um die Ruhe

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15

Dieser mögliche Befreiungsschlag steht beim Duell des VfR Hangelar mit dem Marokkanischen SV Bonn über allem. Beide stehen bei 15 Punkten, haben also sieben Punkte Vorsprung auf den Wahlscheider SV, der aktuell auf dem einzigen Abstiegsplatz steht. Mit dann möglicherweise zehn Punkten Vorsprung, könnte man sich so langsam aber sicher aus dem direkten Abstiegskampf verabschieden. Der VfR ist mit dem 5:3-Erfolg über den SC Uckerath in der vergangenen Woche perfekt in die Rückrunde gestartet, der MSV hatte spielfrei - umso spannender ist nun, welche Schritte die Mannschaft von Trainer Mesih Celik mit seinen Neuzugängen in der Winterpause gemacht hat.

Wahlscheider SV braucht eine kleine Aufholjagd

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
15:15live

Logischerweise wird man beim Wahlscheider SV auch einen Blick auf das Spiel zwischen Hangelar und dem MSV richten. Das wichtigste ist und bleibt für den WSV aber, seine eigenen Punkte zu sammeln. Acht sind es bisher an der Zahl, in der vergangenen Woche kam Wahlscheid noch nicht zum Einsatz. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Klasse halten", hatte Trainer Pascale Spies nach der Hinrunde gesagt. Dafür gilt es nun gegen den SV Leuscheid zu punkten, der mit 16 Punkten in einer komfortablen, aber noch nicht komplett sattelfesten Situation ist.

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2