Hangelar und MSV Bonn: Duell um den Befreiungsschlag

Dieser mögliche Befreiungsschlag steht beim Duell des VfR Hangelar
mit dem Marokkanischen SV Bonn
über allem. Beide stehen bei 15 Punkten, haben also sieben Punkte Vorsprung auf den Wahlscheider SV
, der aktuell auf dem einzigen Abstiegsplatz steht. Mit dann möglicherweise zehn Punkten Vorsprung, könnte man sich so langsam aber sicher aus dem direkten Abstiegskampf verabschieden. Der VfR ist mit dem 5:3-Erfolg über den SC Uckerath
in der vergangenen Woche perfekt in die Rückrunde gestartet, der MSV hatte spielfrei - umso spannender ist nun, welche Schritte die Mannschaft von Trainer Mesih Celik mit seinen Neuzugängen
in der Winterpause gemacht hat.
Wahlscheider SV braucht eine kleine Aufholjagd
Logischerweise wird man beim Wahlscheider SV auch einen Blick auf das Spiel zwischen Hangelar und dem MSV richten. Das wichtigste ist und bleibt für den WSV aber, seine eigenen Punkte zu sammeln. Acht sind es bisher an der Zahl, in der vergangenen Woche kam Wahlscheid noch nicht zum Einsatz. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Klasse halten"
, hatte Trainer Pascale Spies
nach der Hinrunde gesagt. Dafür gilt es nun gegen den SV Leuscheid
zu punkten, der mit 16 Punkten in einer komfortablen, aber noch nicht komplett sattelfesten Situation ist.