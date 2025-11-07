Hangelar mit überzeugendem Derbysieg in Menden

Beide Mannschaften gingen nach jeweils 2 jüngsten Erfolgen mit breiter Brust in dieses Derby. Während die Heimmannschaft zuletzt gegen die Tabellenkinder Neunkirchen-Seelscheid und Altenrath zu überzeugen wussten, besiegten die Knochenberger Jungs neben Altenrath auch das bis dahin ungeschlagene Kaldauen.

Ein langsames Antasten kam für beide Mannschaften offenbar nicht in Frage. Die Mendener kamen früh zu einem ersten Abschluss, der jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeirollte. Auf der anderen Seite konnte der Helm von seinem Kopf Gebrauch machen und versenkte eine Flanke von Marco exakt neben dem Pfosten. Die Untersuchung der Frage, wie er das angestellt hat, würde zu weit führen, da sie mit Sicherheit eine eigene wissenschaftliche Disziplin etablieren würde.

Starke Phase der Gäste

Mit der Führung im Rücken spielten die Hangelarer stark auf. Eben noch als Vorbereiter, konnte Marco in der 19. Spielminute einen Steckpass von Khaled zum 2:0 vollstrecken. Nur 5 Minuten später legte Khaled das nächste Tor auf, diesmal schloss Timo nach einem Dribbling von Khaled direkt ab und jagte das Leder unter die Latte. Nach diesem Treffer konnte man einige der Mendener mit hängenden Köpfen am Boden liegend beobachten, alles deutete auf einen Auswärtssieg für Hangelar. In dieser Phase forderten die Hangelarer gleich 2 Mal Elfmeter, in beiden kniffligen Situationen entschied sich der Schiedsrichter jedoch gegen den Pfiff und hielt die Mendener damit im Spiel.

Aufbäumen der Gäste

Die Heimmannschaft, die eben noch das Spiel abgeschrieben zu haben schien, besann sich auf seine Stärke und setzte wieder mehr auf Angriffsfußball. Vermehrt ergaben sich kleinere Chancen für die Mendener. Inmitten dieser Druckphase holte Filip seinen Gegenspieler etwas tölpelhaft von den Beinen. Neben der gelben Karte bedeutete dies das Aus für die Nummer 15 der Mendener. Die Hangelarer konnten ihre 3:0 - Führung jedoch in die Halbzeit retten.

Langer Leerlauf

Die 2. Halbzeit bot im Gegensatz zur ersten kaum Torchancen. Hangelar verwaltete die Führung. Menden hatte viel Ballbesitz und bemühte sich um einen Anschlusstreffer, konnte jedoch nicht so recht Torgefahr ausstrahlen. Immer wieder probierten sie es mit Schüssen aus der 2. Reihe. Kurz vor Schluss knallte Leon einen solchen perfekt in den Knick, doch der Anschlusstreffer sollte nur noch Ergebniskosmetik sein. Hangelar verteidigte die Führung leidenschaftlich, so holte sich auch der eingewechselte Tim O. kurz vor Schluss den gelben Karton, nachdem er seinen Gegenspieler höflich zum Tanz aufforderte. Nach dem Schlusspfiff feierten die Gäste ausgiebig ihren 3. Sieg in Folge.