Hangelar III und Rott trennen sich Remis

Der VfR Hangelar III empfing an diesem sonnigen Sonntag Vormittag den TV Rott. Hangelar hatte nach dem umkämpften 0:1 im Hinspiel etwas gutzumachen. Da die beiden Mannschaften zusätzlich direkte Tabellennachbarn sind, versprach das Spiel Spannung und einen Leistungsvergleich auf Augenhöhe.

Es folgten weitere hochkarätige Chancen. So verfehlte etwa Noah aus 10 Metern Entfernung das Tor (35.), verzog Merlin nach butterweicher Flanke von Khaled (40.), scheiterte Ulli am Verteidiger auf der Linie (44.) und verlor Abdi das Eins gegen Eins gegen den Torwart (45.). Mit dem Pausenpfiff kamen die Gäste zu ihrem ersten Abschluss, noch aus der Distanz, aber gar nicht so ungefährlich. Bis dato waren ihre Offensivbemühungen gänzlich ins Leere gelaufen.

Von dieser Augenhöhe war jedoch lange nicht viel zu sehen. Von Anfang an waren die Männer des VfR wacher und erarbeiteten sich Chance um Chance. Nach gerade einmal 9 Minuten brachte eine Innenverteidiger-Koproduktion die Hausherren durch eine Ecke in Führung. Fabi M. stocherte den Ball nach Abstimmungsproblemen der TV Hintermannschaft über die Linie. Nach grob einer halben Stunde spielte die Heimmannschaft einen Konter gut aus. Fabi B. sah Noah die Linie herunterrennen, der legte in die Mitte auf Abdi - 2:0.

Rott kommt wacher aus der Kabine

Dies sollte sich jedoch unmittelbar nach der Pause ändern. Keine 2 Minuten nach dem Wiederanpfiff vollstreckte Luca S. nach einem Steckpass zum Anschlusstreffer. Der Treffer brachte der TV durchaus Aufwind, die Gäste entwickelten mit etwas Verzögerung eine kleine Druckphase. In dieser führten zwei aufeinanderfolgende Ecken für mächtig Gefahr. Erst landet ein abgefälschter Schuss nach toller Hackenvorarbeit beinahe im Winkel, dann prallt das Leder am Pfosten ab. Es blieb jedoch zunächst beim 2:1 aus Sicht der Heimmannschaft.

Zerfahrener Schluss

Insgesamt wurde das Spiel nun immer öfter kurz unterbrochen, mal aufgrund von Verletzungen, mal wegen Meckereien. Das spiegelte sich auch auf dem Platz wieder. Es kam auf beiden Seiten kaum noch zu klaren Chancen. Dies änderte sich erst in der zehnminütigen Nachspielzeit.

Die Gäste bäumten sich noch einmal auf und gingen ins volle Risiko. Letzteres wurde auch durch die mangelnde Präzision der Heimmannschaft nicht bestraft, verspielte man gefährliche Konter doch immer wieder durch unnötige Abseitsstellungen. Zunächst wurde der Ausgleich nach einer Freistoßflanke von Rott in der 93. durch eine Abseitsposition nicht anerkannt. Das folgende Meckern resultierte in einer gelb-roten Karte, die Gäste mussten die wenigen verbleibenden Minuten in Unterzahl bestreiten. In der 98. Minute gelang ihnen dann doch noch der Ausgleich in Person von Luca S., durch eine ähnliche Situation wie beim vorherigen Abseitstor.

Fazit

Für die Gäste fühlt sich der späte Ausgleich in Unterzahl wie ein Sieg an und wurde naturgemäß ausgiebig gefeiert. Die Hausherren müssen sich vorwerfen lassen gerade in der 1. Halbzeit zu viele Chancen liegen gelassen zu haben.

Das werden sie besonders im nächsten Spiel verbessern müssen, geht es am 22. März doch gegen den Tabellendritten aus Buisdorf. Der TV Rott ist bereits eine Woche vorher gegen das Tabellenschlusslicht Neunkirchen-Seelscheid gefordert.