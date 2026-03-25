Hanfeld überragt beim Derby-Kantersieg

FuPa Niedersachsen präsentiert den “MVP” – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

1. Glückwunsch zur Auszeichnung! Hast du schon mal so ein Spiel erlebt, in dem dir einfach alles gelingt?

2. Fünf Tore und vier Vorlagen – was lief an diesem Tag anders als sonst?

Ne tatsächlich noch nicht. Ich hab schon öfters in meiner Karriere einen Hattrick oder ein Viererpack gemacht, aber sowas ist mir noch nicht gelungen.

Eigentlich gar nicht so viel. Ein Tag wie jeder andere auch. Es war für uns zwar ein Derby, da waren wir besonders heiß und wollten unbedingt gewinnen. Ich selber fühlte mich körperlich fitter und lockerer als sonst und spürte vor Spielbeginn schon: Heute könnte was gehen. Aber dass es dann so lief, hätte ich keinesfalls erwartet.

3. Wie viel Anteil hat die Mannschaft an so einer Leistung – wer hat dich besonders gut in Szene gesetzt?

Die Mannschaft hat einen sehr großen Anteil daran. Ohne sie würde ich definitiv nicht so viele Tore schießen. Wir sind seit Jahren ein eingeschworener Haufen, machen viel auf und neben dem Platz zusammen. Das stärkt enorm den Zusammenhalt und das spürt man auch auf dem Platz. Ich würde sagen, daran waren alle beteiligt – wir haben alle sehr gut harmoniert.

4. Wie läuft bei euch aktuell die Saison insgesamt – passt dieser Kantersieg zum Trend oder war das eher ein Ausreißer?

Die Saison an sich läuft eigentlich sehr rund. Wir sind oben mit dran, haben noch die Chance aufzusteigen und sind bislang zufrieden. Klar waren auch Spiele dabei, die wir uns anders vorgestellt haben, aber ansonsten ist das eine solide Saison. Wir haben schon öfter höher gewonnen, aber so hoch noch nicht. Das passt schon zum Trend – wir sind gut drauf.

5. Welche Ziele hast du persönlich für die restliche Saison?

Mein persönliches Ziel ist eher zweitrangig, aber wenn es klappt, würde ich gerne noch die 30-Tore-Marke knacken und auf 300 Karrieretore für meine Mannschaft kommen. Ansonsten will ich einfach so gut wie möglich mit der Mannschaft spielen und um den Aufstieg mitkämpfen.

6. Wenn du dir etwas aus dem Profifußball abschauen könntest: Welcher Spieler inspiriert dich aktuell am meisten?

Aktuell bin ich sehr begeistert von Michael Olise vom FC Bayern. Wie leichtfüßig er Fußball spielt, das ist schon beeindruckend. Seine Dribblings, die Passgenauigkeit und seine Abschlüsse – ihm gelingt im Moment einfach alles. Diese Lockerheit würde ich mir gerne abschauen.

7. Zum Schluss: Was bedeutet dir die Wahl zum „Spieler der Woche“ – eher nette Anerkennung oder schon etwas Besonderes?

Ich glaube, das ist schon etwas Besonderes. Das wird man ja nicht jede Woche und dafür muss einem im Spiel auch einiges gelingen. Für mich persönlich ist das auf jeden Fall besonders und ich freue mich sehr über die Auszeichnung.