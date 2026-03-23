Handy in Uber verloren: Marler Fußballer gesucht, der mitgefahren ist

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Eine etwas kuriose Anfrage bekam die FuPa Redaktion am heutigen Montag. Fatih Baslamis meldete sich, da er einen Marler Fußballer sucht, der ihn am Samstagmorgen (21. März) um ca. 5.30 Uhr netterweise in seinem bestellten Uber mitgenommen hat. Leider ließ Baslamis beim Aussteigen sein Smartphone im Uber liegen und kommt seitdem bei der Suche nicht weiter.

Baslamis berichtet: "Ich musste am Samstagmorgen schnell nach Hause von Bochum nach Herne. Ein Uber war in der Nähe, das aber bereits bestellt wurde. Um genau zu sein von einem Marler Fußballer, der zurück nach Marl-Polsum wollte. Für mich hat er den Umweg über Herne in Kauf genommen und mich mitnehmen lassen."

Der Marler Fußballer heißt Nils, arbeitet beruflich in der Personalabteilung eines Immobilienunternehmens, ist etwa 30 Jahre alt, 1,80m groß, blond und trug einen Drei-Tage-Bart. Er soll von einer Mannschaftsfeier gekommen sein. Der Uber wurde zur Gußstahlstraße in Bochum bestellt.