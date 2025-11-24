Handschuhsheimer Hallenturnier geht in die zweite Runde Hendsemer Wintercup +++ Zweite Turnierauflage am 10./11. Januar 2026

Nachdem 2025 erstmals der Hendsemer Wintercup im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ausgetragen wurde, wird das Hallenturnier im kommenden Jahr zum zweiten Mal stattfinden. Wie im Vorjahr werden nur Teams an den Start gehen dürfen, die entweder in der Kreisliga spielen oder in einer Liga unterhalb der Kreisliga. Jedoch wird das Turnier nicht wie bei der ersten Auflage nur samstags, sondern auch sonntags stattfinden. Somit werden am ersten Tag alle Partien der Gruppenphase ausgetragen und am zweiten Turniertag die Finalpartien. Besonderheit ist hierbei, dass es auch eine Trostrunde für alle ausgeschiedenen Teams der Gruppenphase geben wird, sodass alle Teams an beiden Tagen zum Einsatz kommen können.