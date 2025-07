Handlungsbedarf beim Jahn: Louis Breunig sagt Servus

Jetzt ist das spruchreif, was bereits von verschiedenen Medien gemutmaßt wurde: Innenverteidiger Louis Breunig verlässt den SSV Jahn Regensburg Richtung Niedersachen. Der 21-Jährige schließt sich dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig an, wie beide Vereine am Freitagvormittag bekannt gaben. Für den Jahn ist das ein bitterer Abgang. Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer hat nun Handlungsbedarf in der Verteidigung.

Breunig kam im Sommer 2023 zunächst auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg zum SSV und unterschrieb anschließend 2024 einen Dreijahres-Vertrag. Für die Oberpfälzer lief er in insgesamt 70 Pflichtspielen auf. Sowohl in der 2. als auch in der 3. Liga zählte er zu den unumstrittenen Stammkräften. Was dies deutlich macht: In der abgelaufenen Zweitliga-Saison stand Breunig bis zu seiner Adduktorenverletzung in allen Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.



„Louis kam als 19-jähriges Talent zu uns und hat sich in den vergangenen zwei Jahren über Einsatz, Engagement, Leistungsbereitschaft und kontinuierlicher Spielzeit zu einem gestandenen Verteidiger entwickelt, der nun in der 2. Liga bleiben möchte. Auch wenn das für uns zunächst einen sportlichen und menschlichen Verlust bedeutet, wollen wir Louis Wunsch respektieren und haben eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden“, wird Achim Beierlorzer in einer Pressemeldung des SSV Jahn zitiert. Der Funktionär möchte die entstandene Lücke im Kader bestmöglich schließen: „Mit Blick auf die aktuelle Kadergestaltung werden wir nun in die intensive Umsetzung seiner Nachfolge gehen, sodass wir den Abgang bestmöglich kompensieren können.“



„Ich bin als junger Spieler zum SSV Jahn gekommen. Wir haben im ersten Jahr mit dem Aufstieg unglaubliches geschafft, was bei mir heute noch Gänsehaut auslöst. Auch wenn die vergangene Saison nicht gut für uns lief, habe ich mich beim SSV Jahn immer wohlgefühlt. Hier habe ich tolle Menschen kennengelernt, die zu Freunden wurden. Der Verein bleibt fest in meinem Herzen und ich bin ihm für alles dankbar“, erklärt Louis Breunig selbst. Zu seinem Wechsel nach Braunschweig sagt er: „Für mich hat sich die Chance ergeben, meinen sportlichen Weg in der 2. Liga fortzusetzen. Ich strebe nach dem Höchsten und bin bereit für diesen Schritt. Dem SSV Jahn wünsche ich für die kommende Saison und darüber hinaus viel Erfolg.“