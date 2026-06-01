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Handlab-Iggensbach: Grebáč-Coup & weitere Zugänge
Beim Kreisklassisten hat sich das Personalkarussell in der Sommer-Wechselperiode gewaltig gedreht
von Thomas Seidl · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts Manuel Schachtner (Sportlicher Leiter) Philip Obirei (Torwarttrainer) Thomas Hidringer (Spielertrainer), Neuzugang Adrián Grebáč, Lothar Thielow (Sportlicher Leiter) Manfred Emberger (1. Vorstand) – Foto: Verein
Beim FC Handlab-Iggensbach hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Mit Thomas Hidringer konnten die Veranwortlichen des Kreisklassisten den langjährigen Erfolgstrainer des SV Hofkirchen verpflichten, der den Klub aus dem Landkreis Passau von der A-Klasse bis in die Bezirksliga führte. Maßgeblichen Anteilen an den damaligen Erfolgen hatte Adrián Grebáč, der für den SVH in 62 Partien in der Kreisklasse und Kreisliga unglaubliche 88 Treffer erzielte. Der 27-jährige Slowake wird künftig für den FC Handlab-Iggensbach auf Torejagd gehen.
"Ich habe zu Adrián ein freundschaftliches Verhältnis und als er mir signalisiert hat, dass er gerne nach Niederbayern zurückkehren würde, habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und ihm eine Arbeitsstelle organisiert. Als Dankeschön läuft er deshalb jetzt für Handlab-Iggensbach auf und wird uns natürlich enorm verstärken", verrät Thomas Hidringer, der noch eine Reihe weiterer neuer Gesichter begrüßen kann. Tim Widera (SV Deggenau), Alexander Baumgartner (SG Otzing / Niederpöring), Muhamed Al Ali, Al Ali Dlshad (beide SV Fürstenstein) sowie die zuletzt inaktiven Marco Kühberger und Stefan Multerberger erweitern die Kader der beiden Herrenmannschaften. Aus der eigenen Jugend rückt Simon Hauzenberger nach. Als Tormanntrainer konnte Philip Obirei verpflichtet werden.
Die weiteren Neuzugänge des Kreisklassisten – Foto: Verein
Es gibt aber auch ein paar Abgänge: Gianluca Kurz und Alexander Schönberger haben sich dem FC Vilshofen angeschlossen. Der bisherige Spielertrainer Gökay Gönel nimmt eine neue Aufgabe bei einem anderen Verein in Angriff. "Wir sind ordentlich aufgestellt und können der kommenden Saison optimistisch entgegenblicken. Unser Ziel ist es, eine ordentliche Rolle zu spielen und nichts mit der hinteren Tabellenregion zu tun zu haben. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird", sagt Hidringer, der die Mannschaft als Spielercoach anführen wird.