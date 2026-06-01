Handlab-Iggensbach: Grebáč-Coup & weitere Zugänge

Von links nach rechts Manuel Schachtner (Sportlicher Leiter) Philip Obirei (Torwarttrainer) Thomas Hidringer (Spielertrainer), Neuzugang Adrián Grebáč, Lothar Thielow (Sportlicher Leiter) Manfred Emberger (1. Vorstand) – Foto: Verein

Beim FC Handlab-Iggensbach hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Mit Thomas Hidringer konnten die Veranwortlichen des Kreisklassisten den langjährigen Erfolgstrainer des SV Hofkirchen verpflichten, der den Klub aus dem Landkreis Passau von der A-Klasse bis in die Bezirksliga führte. Maßgeblichen Anteilen an den damaligen Erfolgen hatte Adrián Grebáč, der für den SVH in 62 Partien in der Kreisklasse und Kreisliga unglaubliche 88 Treffer erzielte. Der 27-jährige Slowake wird künftig für den FC Handlab-Iggensbach auf Torejagd gehen.