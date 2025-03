Handelfmeter verhindert Hackenheimer Derbypleite

Hackenheim. Die letzten Minuten am Felseneck hatten es in Sicht. Tim Hulsey, Spielertrainer des TuS Hackenheim, setzte sich auf dem Flügel durch und legte den Ball von der Grundlinie zurück auf Niklas Schneider. „Sein Schuss ist dann von einem Meisenheimer auf der Linie mit der Hand geblockt worden“, berichtet Hulsey. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jannik Erbach zum 3:3-Endstand. „Am Ende ist es wichtig, dass wir zumindest einen Punkt haben“, erklärt Tim Hulsey, ohne aber zu verschweigen, dass es durchaus auch Phasen im Spiel gegeben hatte, in der das Derby auf die Seite der Hausherren hätte kippen können. Etwa vor der Pause, als die Hackenheimer den Rückstand - Marc Giselbrecht hatte eine Freistoßflanke ins Tor verlängert - durch Niklas Schneider (32.) und Deniz Dasli (44.) drehten. „Wir sind nicht nervös geworden, haben ruhig weitergespielt“, lobt Hulsey, der vor dem Pausenpfiff noch weitere Chancen seines Teams sah. „Ein drittes Tor war auf jeden Fall drin.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

So schwungvoll die erste Hälfte endete, so lethargisch kamen die Gastgeber aus der Kabine. „Wir lassen uns von einem Chipball aus dem Halbfeld überraschen“, ärgert sich Tim Hulsey über den Ausgleich durch Moritz Wurdel (51.), dem man beim Treffer nur Geleitschutz bot. „Danach war das Spiel völlig offen“, hätten erst die Gäste eine Riesenchance zur Führung gehabt, nach einem haarsträubenden Aufbaufehler des TuS (60.). Etwas später hatte Hulsey das 3:2 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an SGM-Keeper Johannes Körner (58.). Ins Schwarze traf dafür auf der anderen Seite Nico Praß (74.) und so schnupperten die Kombinierten bis in die Schlussminuten hinein am ersten Landesliga-Sieg am Felseneck. „Es ist schon sehr gut, dass wir die Niederlage noch abwenden konnten“, ordnete Tim Hulsey die Punkteteilung unterm Strich dann auch als leistungsgerecht ein.