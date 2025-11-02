Handelfmeter führt Elstorf in die Spur - böse Abreibung für Estetal

Bislang fand sich die SG Estetal nach dem Wiederaufstieg in der Bezirksliga hervorragend zurecht, beim Vizemeister VfL Westercelle erlitt die SGE aber eine deutliche Pleite. Die Gäste traten die Auswärtsreise ein wenig personalgeschwächt an, was der Favorit mit einer bemerkenswerten Vorstellung bestrafte.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Das Ergebnis spricht für sich. Westercelle war uns in allen Belangen klar überlegen – Tempo, Technik, Zweikampfverhalten. Das ist fußballerisch die stärkste Mannschaft der Liga, keine Frage. Man muss aber auch ehrlich sagen: Mit den vielen Ausfällen heute war das kaum noch aufzufangen. So in dieser Zusammensetzung haben die Jungs noch nie zusammengespielt, und das hat man gesehen. Das Gute ist: Wir können schon am Sonntag im Derby gegen den BFC zeigen, dass wir es besser können."