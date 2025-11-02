Handelfmeter führt Elstorf in die Spur - böse Abreibung für Estetal

Mit einem Handelfmeter bog Bezirksliga-Tabellenführer TSV Elstorf am Habichtshorst auf die Siegerstraße ab, Verfolger Westercelle verpasste Estetal eine brutale 0:9-Klatsche. Während der Buchholzer FC seine Siegesserie fortsetzt, führt Jesteburg-Bendestorf die vierte Niederlage in den Abstiegskampf.
Bislang fand sich die SG Estetal nach dem Wiederaufstieg in der Bezirksliga hervorragend zurecht, beim Vizemeister VfL Westercelle erlitt die SGE aber eine deutliche Pleite. Die Gäste traten die Auswärtsreise ein wenig personalgeschwächt an, was der Favorit mit einer bemerkenswerten Vorstellung bestrafte.
Die Eintracht Elbmarsch feiert nach vier sieglosen Spielen einen wichtigen Auswärtssieg im Kellerduell. Nachdem der SV Altencelle zwischenzeitlich durch Nils Wittenberg ausglich (27.), erzielten Justin Spremberg (22.) und Tim Eberle (41.) die entscheidenden Treffer für die Deichkicker.
Die ersten guten Möglichkeiten ließen Christopher Schulze und Björn Jarmer noch ungenutzt, ehe ein Strafstoß dem Tabellenführer zum nächsten Sieg verhalf. Die Gäste setzten sich am MTV-Strafraum fest, ehe ein Schuss vom aufgerückten Innenverteidiger Till Müsing mit dem Arm geblockt wurde. Den fälligen Strafstoß versenkte Melvin Krolikowski souverän zur Führung (43.).
Im zweiten Abschnitt steigerte TSV-Trainer Michel Welke die Belastung seines Stürmers Philipp Wolfram, der bislang größtenteils verletzungsbedingt ausfiel. Der Torjäger schlüpfte in die Rolle des Vorlagengebers und bediente Claas Meier, der mit dem Kopf erhöhte (60.). Als Joker Jonah Genterczewsky eine weitere Kombination vollendete, war die Begegnung vorzeitig entschieden (68.).
Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Das war schon ein hartes Stück Arbeit, am Ende aber auch ein absolut gerechtes Ergebnis. Wir hatten zwei gute Möglichkeiten, mussten dann aber auch ein, zwei Momente aushalten. Der Elfmeter resultierend aus einer Angriffswelle bringt uns dann in die Spur, die weiteren Tore haben wir uns dann gut herausgespielt – danach lief das Spiel weiter in unsere Richtung und von Borstel kam nichts mehr.“
Im ersten Abschnitt lief für den MTV Egestorf noch alles nach Plan, der einen gelungenen Auftritt mit dem Führungstreffer von Christopher Ehlers krönte (26.). Nach dem Seitenwechsel kam Meckelfeld aber durch die eingewechselte Zweitherren-Leihgabe Phil Freudenthal zurück ins Spiel (61.). Nach dem Bezirkspokal-Aus am Donnerstagabend schwanden bei den Gästen wohl auch ein wenig die Kräfte. Abermals Matchwinner Freudenthal (76.) und Ian Schröder (89.) machten letztlich für die Bravehearts den Unterschied.
Die Krise des FC Jesteburg-Bendestorf nimmt weiter Formen an! Mit der vierten Pleite am Stück rutscht JesBe in Richtung Abstiegskampf. Düshorn/Krelingen legten durch Lokman Benli vor (32.), nach der Pause befanden sich die Gäste dann noch im Tiefschlaf, als Kevin Gerecke (48.) und Max Immermann (49.) postwendend nachlegten. Ein Eigentor von Mick Lackner (53.) und ein Treffer von Anton von der Lieth (54.) führten die Bendstorfer zwar schnell zurück auf die Ergebnistafel, doch Felix Schlarmann (69.) und Gericke (70.) verschärften letztlich die Krise ihres Gegenübers.
Für den TuS Eversen/Sülze entwickelte sich eine zähe Aufgabe, bei der schließlich Felix Unterfrauner das erlösende Siegtor erzielte (62.). Mit dem Dreier verschafft sich der Aufsteiger ein wenig Luft und klettert ins Tabellenmittelfeld, Hermannsburg bleibt punktlos zurück.
Der MTV Soltau setzt ein fettes Ausrufezeichen und sendet im Abstiegskampf ein wichtiges Signal. Obwohl Eintracht Munster im ersten Abschnitt noch zwei Mal ausglich, schossen sich die Soltauer mächtig den Frust des Saisonstarts von der Seele. Sicherlich war es dann nach drei Toren unmittelbar vor der Pause mitentscheidend, dass die Gastgeber direkt nach der Pause mit einem weiteren Doppelschlag den Deckel frühzeitig draufmachten.
Die Buchholzer legten im ersten Abschnitt den Grundstein zu ihrem Erfolg: Alexander Davidoff (24.) und Mika Dannen erzielten die entscheidenden Tore (45.). Nach dem Seitenwechsel war Schneverdingen bemüht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Letztlich kam der Anschlusstreffer von Matthias Lamping für den TVJ aber zu spät (90.+2).
Ihr seid Trainer, Spieler oder Funktionär eines der Teams? Dann schickt uns eure Stimme zum Spiel gerne per E-Mail an lueneburg@fupa.net