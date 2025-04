Welcher Kopf kommt an den Ball? Der Affinger Doppeltorschütze Justin Djondo-Pacham (links) springt offenbar am höchsten. Die Ostler mit Daniel Drexler und Fränki Rajc hatten dafür das bessere Ende für sich. – Foto: Reinhold Rummel

Handelfmeter entscheidet das Spiel Sportfreunde Friedberg jubeln über einen 3:2-Heimsieg gegen den FC Affing +++ Der TSV Friedberg unterliegt auf eigenem Platz dem SV Klingsmoos +++ Adelzhausen schenkt gegen Burgheim den Dreier her +++ FC Rennertshofen verliert erneut daheim Verlinkte Inhalte KL Ost TSV Rain II FC Affing TSV Pöttmes BC Aichach + 12 weitere

Mit einem überraschenden Heimsieg gegen den aufstrebenden FC Affing haben die Sportfreunde Friedberg den vorletzten Tabellenplatz verlassen. Übernommen hat ihn der TSV Friedberg, der zu Hause gegen Klingsmoos verlor. Schlusslicht Oberbernbach unterlag genauso wie der Tabellenzweite Inchenhofen. Der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz wird immer spannender. Neuburg Beim FC Rennertshofen gab es zwar Chancenwucher, verwandelt wurde aber nur eine. Das reichte nicht gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf. Die SpVgg Joshofen-Bergheim bleibt trotz einem Unentschieden in Gerolsbach mit sechs Punkten Vorsprung souveräner Spitzenreiter.

In einer kampfbetonten Partie zeigten sich die Hausherren von der unglücklichen Niederlage der Vorwoche beim Tabellenführer Joshofen gut erholt, zeigten „Nehmerqualitäten“ und boten den Gästen einen offenen Schlagabtausch. Mit dem ersten Eckball, getreten von Spielertrainer Angelo Jakob, gingen die Affinger in der 18. Minute mit einem Kopfballtorpedo von Justin Djondo-Pacham mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits zwei Minuten später glichen die Hausherren ebenfalls mit einem Kopfball von Daniel Drexler nach Franz-Freistoß zum 1:1 aus. In der Folgezeit war es eine ausgeglichene Partie mit leichtem Chancenplus für die Sportfreunde. Etwas überraschend dann die Führung der Hausherren in Spielhälfte zwei, als zunächst Fabian Franz am Gästetorhüter scheiterte, seine Flanke zu Harun Nurten kam und dieser mit einem Bogenkopfball das 2:1 besorgte (50.). Doch auch hier währte die Freude nicht allzu lange, denn nach einer Ecke von Angelo Jakob war es erneut Justin Djondo-Pacham, der per Kopf zum 2:2 traf (55.). Danach bestimmte eine ganze Zeit lang der Gast das Spielgeschehen – ohne nennenswerte Torchancen, da die Sportfreunde ein gutes Zweikampfverhalten an den Tag legten. Die entscheidende Szene spielte sich in der 81. Minute ab, als ein Schuss des eingewechselten Marco Heckmeier im Strafraum Daniel Bleis am Oberarm traf und der Schiedsrichter auf Handelfmeter entschied. Das war eine „Kann“-Entscheidung. Dem eingewechselten Julian Zeiske war dies egal. Er verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:2 (81.). Nun versuchten die Gäste, mit langen Bällen aus dem Halbfeld zum Erfolg zu kommen, doch an diesem Tag blieben die Punkte in Friedberg. (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 146

Tore: 0:1 Justin Djondo-Pacham (18.), 1:0 Daniel Drexler (20.), 2:1 Harun Nurten (50.), 2:2 Justin Djondo-Pacham (55.), 3:2 Julian Zeiske (81. Handelfmeter)

Das Team von Jürgen Lichtenstern war die spielbestimmende Mannschaft in einer chancenarmen Partie, ging aber erst in der 73. Minute durch Lichtenstern selbst mit 1:0 in Führung. Der Spielertrainer verwertete dabei einen Freistoß von Dominik Müller. Wie Lichtenstern berichtet, fiel knapp zehn Minuten später „wie aus dem Nichts“ das 1:1 für Burgheim. Daniel Brinduse profitiere von einem Ballverlust des BCA und tunnelte beim Tor Keeper Michael Fottner. Dieser wehrte in der 89. Minute eine Flanke zu kurz ab. Stefan Asam wollte helfen, traf aber seinen Gegenspieler. Den Elfmeter für die Gäste verwandelte Lukas Kugler sicher zum 2:1. In der Nachspielzeit machte Kugler mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter nach einem Foulspiel von Torwart Fottner zum 3:1 alles klar (90.+6). Lichtensterns Fazit: „Höchst ärgerlich. Wir schenken das Spiel innerhalb von ein paar Minuten her.“ (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Jürgen Lichtenstern (74.), 1:1 Daniel Brinduse (83.), 1:2 Lukas Kugler (90. Foulelfmeter), 1:3 Lukas Kugler (90.+6 Foulelfmeter)

Im Spiel zwischen dem FC Gerolsbach und der SpVgg Joshofen-Bergheim gab es kein Tor. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell in der Kreisliga Ost, das von einer soliden Defensive geprägt war. In der 43. Minute musste Vincent Porombka für 10 Minuten vom Platz, gefolgt von Yunus-Mete Halici, der in der 78. Minute ebenfalls eine Zeitstrafe erhielt. Trotz zahlreicher Chancen blieb das Spiel torlos, was die Zuschauer enttäuschte. Schiedsrichter Dennis Steinke leitete die Partie souverän.

Schiedsrichter: Dennis Steinke (Augsburg) - Zuschauer: 185

Niedergeschlagen waren Spieler und Verantwortliche des SC Oberbernbach nach dem Schlusspfiff. „Wir waren uns der Brisanz des Spiels bewusst“, schildert Pressewart Max Schmid. Das habe die Elf von Spielertrainer Bashar Broo zumindest in Sachen Einsatz auch auf dem Platz gezeigt, findet Schmid: „Das Spiel war Abstiegskampf pur.“ Spielerische Höhepunkte sahen die 150 Zuschauer entsprechend kaum. Die beste Gelegenheit hatte Rachad Bamario, der zehn Minuten vor dem Ende einen Eckball knapp am Tor vorbeiköpfte. Bezeichnend für die Saison des SCO, dass nur Augenblicke später die SG konterte. „Einer unserer Spieler rutscht nicht raus, Münster läuft mit drei Spielern auf unseren Torwart zu, der Ball wird quergelegt, Simon Mayr schiebt ein. Der Siegtreffer in einem Spiel, „in dem es eigentlich keiner verdient hatte zu gewinnen“, wie Schmid ernüchtert feststellt. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Peter Martin (Illdorf) - Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Simon Mayr (80.)

„Das tut weh in dieser Konstellation gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.“ So lautete das Fazit von Friedbergs Trainer Rene Kunkel nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Klingsmoos: „Wir hatten mehr vom Spiel, aber der Gegner hat uns ausgekontert. Die standen hinten drin.“ Erst in der Nachspielzeit kam der TSV zu einem Treffer, den Elias Müller nach einer Flanke von Johannes Fritsch erzielte. Es war nur noch eine Korrektur des Ergebnisses, denn die Gäste aus Klingsmoos führten da bereits mit 3:0. Florian Lenz traf nach einer knappen halben Stunde für die Mösler, Benedikt Vollnhals und Marcel Girblinger bauten die Führung im zweiten Durchgang weiter aus. Der TSV Friedberg befindet sich auf dem vorletzten Platz, am Saisonende würde das den Abstieg bedeuten. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Florian Lenz (28.), 0:2 Benedikt Vollnhals (63.), 0:3 Marcel Girbinger (83.), 1:3 Elias Müller (90.+2)

Ein Remis „das Mut für die kommenden Aufgaben macht“, fasst TSV-Spielertrainer Fabian Scharbatke zusammen. Denn seine Mannschaft zeigte ein gefälliges Spiel, weshalb Scharbatke das 1:1 gleichzeitig als „ärgerlich“ bezeichnet. Pöttmes vergab nämlich reihenweise Chancen, allen voran Louis Lustig und Mersad Fakic. Wie Effizienz funktioniert, machte Michael Haid vor. Ein langer Ball, ein Stellungsfehler - das 1:0 für die Gäste (65.) - passend zum Frühlingswetter am Samstagnachmittag - „aus heiterem Himmel“, wie der TSV-Übungsleiter hadert. Immerhin traf er selbst kurz vor dem Ende zum 1:1. Nach einem Zuspiel von Leonard Roloff lief Scharbatke die linke Seite entlang Richtung Tor, entledigte sich eines Gegenspielers, scheiterte zunächst an Kevin Maschke und staubte schließlich zum Ausglich ab (87.). Tief in der Nachspielzeit hätte er beinahe noch den Siegtreffer erzielt, schoss allerdings Maschke an. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Michael Haid (65.), 1:1 Fabian Scharbatke (87.)

Tobias Kruber konnte zum 1:1 ausgleichen und brachte den FC Rennertshofen somit wieder zurück ins Spiel. – Foto: Daniel Worsch

Effektivität schlägt Chancenwucher, so könnte man die 90 Minuten in Rennertshofen zusammenfassen. Während der FC Rennertshofen ab der 15. Minute die spielbestimmende Mannschaft war, erzielten die Gäste mit vier Torschüssen zwei Tore und klopfen am Relegationsplatz zwei an. Robin Helmschrott hatte die erste Chance für den SSV. Danach scheiterten auf Rennertshofer Seite Thomas Krämer und Denis Gieß. Mitten in der ersten Drangphase des FCR konterte der SSV eiskalt. Dabei stand Felix Mayr plötzlich vor dem Tor und hob den Ball an Manuel Fieger zum 0:1 vorbei (39.). Keine 60 Sekunden später wurde der Führungstreffer egalisiert. Die Hausherren brachen rechts durch, die Hereingabe von Gieß drückte Tobias Kruber im Grätschen über die Linie. Noch vor der Pause hätte Rennertshofen auf 2:1 erhöhen können. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Felix Mayer für den SSV knapp zu spät. Danach war ausschließlich Rennertshofen gefährlich, doch das Tor blieb wie vernagelt, was nicht zuletzt am starken SSV-Keeper Julian Lippmann lag. Zudem rettete Oktay Yavus zweimal auf der Linie. Alsmoos agierte deutlich effektiver. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war Robin Helmschrott am kurzen Pfosten zur Stelle und sorgte für den Siegtreffer und drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. (fcr) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Felix Mayr (38.), 1:1 Tobias Kruber (40.), 1:2 Robin Helmschrott (84.)

Auf dem Weg zur Entscheidung: Daniel Rampertshammer hat Andreas Eggr bereits umkurvt, verpasst allerdings das Aichacher 3:0, weil TSV-Spielertrainer Martin Stammler in letzter Instanz rettet. – Foto: Adrian Goldberg