Hamza Shraideh schießt SF Vorst zum Derbysieg in Büttgen

Die Sportfreunde Vorst haben den ersten Derbysieg der neuen Saison eingefahren und beim VfR Büttgen knapp mit 1:0 gewonnen. In einer Partie, in der lange kein Treffer fiel, sorgte Hamza Shraideh in der 69. Minute für die Entscheidung, als die Gäste Büttgen nach einem Freistoß überrumpelten. Vorst, das ohne Gegentor blieb, startet damit mit drei Punkten und steht nach vier absolvierten Auftaktspielen auf Rang zwei hinter dem SV Glehn, der zum Start 4:1 beim TuS Reuschenberg gewonnen hatte. Büttgen dagegen beginnt die Saison mit einer knappen Heimniederlage und findet sich zunächst im unteren Tabellenbereich wieder.