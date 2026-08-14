 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Hamza Shraideh schießt SF Vorst zum Derbysieg in Büttgen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Sportfreunde Vorst gewinnen das Flutlicht-Derby beim VfR Büttgen, Hamza Shraideh erzielt den entscheidenden Treffer, am Sonntag folgen vier weitere Spiele des 1. Spieltags.

von André Nückel · Heute, 22:41 Uhr · 0 Leser
Jubelte: Hamza Shraideh.
Jubelte: Hamza Shraideh. – Foto: Julian Glaw

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

Das erste Flutlicht-Derby der neuen Saison in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss geht an die Sportfreunde Vorst. Beim VfR Büttgen entschied ein Treffer von Hamza Shraideh die enge Partie, durch die Vorst mit drei Punkten startet und sich hinter dem SV Glehn in der frühen Tabelle einordnet.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
0
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Vorst haben den ersten Derbysieg der neuen Saison eingefahren und beim VfR Büttgen knapp mit 1:0 gewonnen. In einer Partie, in der lange kein Treffer fiel, sorgte Hamza Shraideh in der 69. Minute für die Entscheidung, als die Gäste Büttgen nach einem Freistoß überrumpelten. Vorst, das ohne Gegentor blieb, startet damit mit drei Punkten und steht nach vier absolvierten Auftaktspielen auf Rang zwei hinter dem SV Glehn, der zum Start 4:1 beim TuS Reuschenberg gewonnen hatte. Büttgen dagegen beginnt die Saison mit einer knappen Heimniederlage und findet sich zunächst im unteren Tabellenbereich wieder.

Vier Spiele folgen am Sonntag

Noch ist die Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss nur eine Momentaufnahme. Am Sonntag wird der 1. Spieltag mit vier Partien abgeschlossen. Um 13 Uhr empfängt die SVG Neuss-Weissenberg II den FSV Vatan Neuss. Um 15 Uhr starten mit SC Kapellen-Erft II gegen SpVg Gustorf/Gindorf sowie DJK Germania Hoisten gegen SV Rosellen zwei weitere Begegnungen. Den Abschluss bildet um 15.30 Uhr das Spiel der SG Orken-Noithausen gegen SSV Delrath. Danach wird sich zeigen, ob der SV Glehn die erste Tabellenführung behauptet oder ob ein weiterer Auftaktsieger vorbeizieht.

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
15:30
Spieltext SG Orken - SSV Delrath

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
13:00
Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
15:00
Spieltext SC Kapellen II - SpVg Gustorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00live
Spieltext DJK Hoisten - SV Rosellen

SV Glehn erster Tabellenführer

Zum Auftakt hat es drei Spiele am Donnerstagabend gegeben, unter anderem feierte der SV Glehn einen klaren Sieg - mehr hier!

Gestern, 19:15 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
2
2
Abpfiff
Gestern, 20:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
1
4

Gestern, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
1
1
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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