Hamza Anhari auf dem Sprung

Mit seinem Talent und seinem fleißigen, kreativen und akribischen Auftreten ist Hamza Anhari auch Chefcoach Daniel Thioune ins Auge gefallen – und durfte deshalb über einen längeren Zeitraum bei den Profis mitmischen, obwohl er eigentlich zum Regionalliga-Kader gehört.

Vor einem Jahr ist der Deutsch-Marokkaner vom MSV Duisburg zu Fortunas U23 gewechselt, hat sich dort einen Stammplatz erarbeitet und ist zu einem wichtigen Puzzlestück geworden. In der Hinrunde gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler fünf Tore und drei Vorlagen – wenig verwunderlich also, dass Thioune das Talent genau beobachtete und schließlich mit ins Wintertrainingslager der Profis nach Marbella nahm. Anschließend geriet die gute Entwicklung des U23-Spielers aber zunächst einmal ins Stocken: Ein Muskelfaseriss ließ ihn den Anfang der zweiten Saisonhälfte verpassen, und nach seiner Rückkehr musste sich Anhari in den folgenden Regionalliga-Partien mit der Jokerrolle zufriedengeben. Doch Thioune hatte den talentierten Akteur nicht vergessen, ließ ihn bei den Profis trainieren und nominierte ihn sogar mehrfach für den Spieltagskader, als die Verletzungsnot des Zweitliga-Teams im Frühjahr immer größer wurde. „Es zeigt, dass wir im Nachwuchsleistungszentrum gut arbeiten und gewisse Dinge nicht immer nur am Ergebnis messen. Das sind Talente, die gefördert und gefordert werden müssen“, so Thioune. Er wechselte den 21-Jährigen in Paderborn (2:1) sowie in Braunschweig (2:2) ein. „Wir hatten eine Phase, in der viele Jungs ausgefallen sind. In Braunschweig habe ich mich aber auch nicht gescheut, ihm nochmal ein paar Minuten zu geben“, berichtete Thioune und erzählte, wie er Anhari in der vorherigen Trainingswoche ein Bild von seiner Einwechslung gegen Paderborn gezeigt hatte, „um ihm aufzuzeigen, dass die Reise begonnen hat. Wo sie letztendlich endet, dafür bin ich aber nicht verantwortlich. Das liegt grundsätzlich an den Jungs selbst.“