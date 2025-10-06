 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vereinsnachrichten
– Foto: SVG

hamo.tec neuer Trikotsponsor der SV Gottsdorf-Mädels

Die SVG-Mädchenmannschaft bedankt sich bei hamo.tec - Blechbearbeitung in Präzision aus Wegscheid fürs Sponsoring unserer neuen Trikots. Vielen Dank dafür! Auf viele tolle Leistungen unserer Mädels.

