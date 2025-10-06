Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: SVG
hamo.tec neuer Trikotsponsor der SV Gottsdorf-Mädels
Die SVG-Mädchenmannschaft bedankt sich bei hamo.tec - Blechbearbeitung in Präzision aus Wegscheid fürs Sponsoring unserer neuen Trikots. Vielen Dank dafür! Auf viele tolle Leistungen unserer Mädels.