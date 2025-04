Hammoud überragt bei Zons-Kantersieg, Grefrath nicht chancenlos

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Hussein Hammoud und der FC Zons waren am Dienstag eine Nummer zu groß für die SG Rommerskirchen-Gilbach, der im Flutlichtspiel unterging. Der Stürmer, der im Winter aus Uedesheim gekommen war, traf gleich dreimal gegen den abstiegsbedrohten Absteiger, der weiter vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat. Zons ist dagegen nach dem dritten Sieg aus vier Spielen aus dem Gröbsten raus und kann jetzt sogar um die Top fünf mitspielen. FC Zons – SG Rommerskirchen-Gilbach 6:0

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Cagatay Yamac, Leonhard Johannes Steinborn (55. Christian Hagenau), Bastian Leon Breuer (60. Daniel Oudanoon), Marvin Müdder (70. Ahmed Hamdi), Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Musa Yesilbag, Nikolas Baum (70. Stevan Cvijanovic), Hussein Hammoud (77. Leon Andreas Müller) - Trainer: Kevin Lipinski

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen (66. Peter Schiffer), Nils Geratz (7. Melwin Richartz), Marcel Koch, Lars Geratz (46. Philipp Weschka), Christoph Fuchs (64. Tim Juschka), Alex Michael Werwein, Sven Rutenberg, Ardian Fazlija, Jorgo Dino, Bastian Effer (71. Lukas Fünger) - Trainer: Philipp Broich - Trainer: Axel Neef

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nikolas Baum (17.), 2:0 Hussein Hammoud (45.), 3:0 Hussein Hammoud (47.), 4:0 Marcel Schmautz (53.), 5:0 Musa Yesilbag (63.), 6:0 Hussein Hammoud (68.) Spiel im Fokus: Grefrath hofft auf Punkt gegen Nievenheim

Nach zwei sieglosen Partien in Folge, darunter einer 2:4-Schlappe gegen den VfR Büttgen, steht für VdS Nievenheim ein kleines Druckspiel an: Der Tabellenführer, der immer noch 13 Punkte Vorsprung hat, hat seine Patzer ohne größere Auswirkungen überstanden. Germania Grefrath ist mit ihrer gute Form nicht chancenlos und würde sich schon über einen Bonuspunkt im Abstiegskampf freuen.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Di., 08.04.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Reuschenberg

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst

So., 13.04.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Glehn

So., 13.04.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 13.04.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Straberg



24. Spieltag

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Straberg - TuS Grevenbroich

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Glehn - SG Rommerskirchen-Gilbach

Do., 17.04.25 19:30 Uhr VfR Büttgen - SSV Delrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC Zons

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - VdS 1920 Nievenheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss

