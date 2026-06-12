Hammoud lässt weiter bei Ratingen 04/19 die Muskeln spielen

Hammoud (r.) verlängert in Ratingen – Foto: Arno Wirths

Mit seinen acht Toren und fünf Vorlagen in 27 Saisonspielen gehört Ali Hassan Hammoud zu den Topscorern bei Ratingen 04/19 in der abgelaufenen Spielzeit der Oberliga – und daran will der Stürmer sicherlich anknüpfen. Daher hat er seinen Vertrag im Team von Trainer Damian Apfeld um ein weiteres Jahr verlängert.

Apfeld freut sich über Verlängerung

Der 26-Jährige, der vor der nun vergangenen Saison vom Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen zurück nach Ratingen gekommen war, für das er in zwei Spielzeiten jeweils zweistellig getroffen hatte, sagt nun: „Ich freue mich sehr, meinen Weg bei Ratingen 04/19 weiterzugehen. Die vergangene Saison hat mir gezeigt, wie besonders dieser Verein ist – der Zusammenhalt, das Miteinander in der Mannschaft und die unglaubliche Unterstützung der Fans haben jede Woche aufs Neue Spaß gemacht.“

Tatsächlich waren sowohl die angesprochene Unterstützung der Fans als auch der Zusammenhalt in der abgelaufenen Spielzeit auf ein Level angewachsen, das es so in Ratingen bislang noch nicht gegeben hatte – selbst wenn am Ende das Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen, knapp verpasst wurde.