Hammoud hört nicht auf – 04/19 gewinnt 16:0 in Sterkrade

Ratingen 04/19 hat sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals keine Blöße gegeben: Der Oberligist gewann beim A-Ligisten FC Sterkrade 72 mehr als standesgemäß 16:0 (5:0). Schon zur Halbzeit bestand kein Zweifel mehr daran, wer die Partie siegreich beenden würde, Ratingens Torwart Dennis Raschka hatte gerade einmal vier Ballkontakte gehabt, ohne indes auch nur einen Schuss abwehren zu müssen. Das war ein Beleg für die Überlegenheit der Gäste, die Torverteilung ein weiterer.

Bereits nach drei Minuten stand Sterkrades Torwart Nico Kinscher die ersten Male im Fokus, er parierte erst gegen Umut Yildiz aus kurzer Distanz und dann auch den Fernschuss von Armin Deljkovic. Die Flugeinlage gegen diesen Versuch sorgte für eine Ecke, die Emre Demircan auf den ersten Pfosten zog, wo Gianluca Silberbach die Kugel einnickte – im ersten Pflichtspiel als Kapitän hatte der Ratinger direkt das 1:0 seines Teams erzielt.

Trainer Damian Apfeld forderte trotz der frühen Führung beim Underdog seine Mannen zu ständiger Wachsamkeit und Aktivität auf, und das bekam er auch. 04/19 erspielte sich einige Chancen, zuletzt war es Demircans Abschluss, der abgefälscht am Tor vorbei ging (24. Minute). Im Anschluss gab es bei rund 26 Grad und Sonnenschein eine Trinkpause und danach den fälligen Eckball – Demircan zog ihn direkt aufs Tor, Kinscher aber war da.

Bis zur Pause war Sterkrades Keeper dann aber mehr und mehr machtlos. Auf Zuspiel von Bo Lasse Henrichs erhöhte Rinor Rexha im Strafraum auf 2:0 für 04/19 (29.), dann holte Sven Kreyer zum Doppelschlag aus: Der Stürmer, der in der Vorbereitung bei der Torerzielung leer ausgegangen war, nutzte erst die Vorlage von Fabrizio Fili zum 3:0 (31.) und lenkte dann sehenswert die Hereingabe von Henrichs mit der Hacke zum 4:0 ins Tor (34.). Den Schlusspunkt vor der Pause setzte Deljkovic nach einem leichtfüßigen Solo gegen vier, fünf Gegner (35.). Dabei beließen es die Gäste in den ersten 45 Minuten.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Apfeld dreifach, es kamen Georgios Touloupis, Ali Hassan Hammoud und Edin Hadzibajramovic – und der brauchte nicht viel Anlaufzeit: Der 20-Jährige dribbelte über links an, zog in die Mitte und schloss lang und flach ab zum 6:0 (46.). Nur eine Minute später hätte er nach Henrichs-Flanke auf 7:0 stellen könnte, setzte den Kopfball aber über das freie Tor. Dafür erhöhte Deljkovic wieder sehr leichtfüßig, Touloupis überließ ihm im Strafraum den Ball uneigennützig (50.).

Hammoud-Gala

Nach einigen guten Paraden von Kinscher schnürte Hammoud zunächst einen Doppelpack, stellte erst per Pike auf 8:0 und staubte nach guter Rexha-Vorarbeit zum 9:0 ab. Zweistellig machte es wenig später Deljkovic mit seinem dritten Treffer. Die Marke übertraf kurz darauf Hammoud, als er mit einem lupenreinen Hattrick die Treffer elf, zwölf und 13 der Ratinger erzielte. Den schönsten Treffer hatte sich Demircan aufgehoben, der den Ball aus 18 Metern in den Winkel knallte – da staunte Sterkrade. Rexha ließ noch das 15:0 folgen, Touloupis traf aus zwei Metern die Latte und aus 16 den Pfosten (89.), Silberbach sorgte für seine persönliche Rahmenhandlung mit dem ersten und letzten Treffer. Dann freute sich Sterkrade, dass es vorbei war und 04/19 über das Erreichen der zweiten Runde.

Apfeld fand zu Recht: „Du musst auch erstmal 16 Tore am Ende machen bei den Temperaturen. Die Jungs hätten das Spielen ja in der zweiten Halbzeit auch komplett einstellen können – das hat man ja alles schon mal erlebt –, haben sie aber nicht, sondern es vernünftig zu Ende gebracht.“ Der Ratinger Chefcoach lobte zudem die Gastgeber: „Der Gegner war bis zum Schlusspfiff sehr respektvoll, sympathisch und sehr nett – das ist auch nicht selbstverständlich.“

Erkenntnisse für den Oberliga-Start am kommenden Sonntag beim Rivalen VfB 03 Hilden dürfte Apfeld jedoch aus dem ungleichen Duell kaum destillieren können.