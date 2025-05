Hamminkelner SV verpflichtet Lars Ortius

Mit vier Toren in 22 Spielen hat sich der Linksfuß in der laufenden Saison für einen Wechsel zum HSV angeboten und wird dort weitere Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln. Zuvor stand Ortius 35 Spiele für den VfL auf dem Platz - hat zudem zwölf Spiele für die SG Borken in der Landesliga Westfalen bestritten - für die er aber keine Tore schießen konnte.