Hamminkelner SV siegt weiter, Verfolger bleiben dran

Die Winterpause ist beendet, in der Kreisliga A Rees-Bocholt wird es wieder ernst. Am Freitagabend hat die DJK Rhede vorübergehend den Aufstiegsplatz erklommen, doch Westfalia Anholt siegte ebenfalls und eroberte diesen direkt zurück. Der SV Spellen unterlag der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Lowick deutlich, der Grün-Weiß Vardingholt holte einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Nach dem Rückzug nicht mehr dabei ist die zweite Mannschaft des TuB Bocholt.

Nichts zu holen gab es für den SV Spellen im Duell mit der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Lowick. 1:4 hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber, die nach Roter Karte gegen Nicolas Giesing mehr als 35 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Lowick hingegen erwischte einen Traum-Start und führte bereits nach sechs Minuten mit 1:0. Kilian Jansen bekam im Strafraum den Ball und verwandelte diesen sicher. Weitere gute Gelegenheiten konnte Lowick in der ersten Halbzeit nicht nutzen. Nach dem Spellener Platzverweis folgte fast unmittelbar das 2:0 (57.). Erneut war Jansen der Torschütze, doch er profitierte von einer starken Vorarbeit von Lasse Bennemann, der gleich drei SVS-Spieler austanzte. Kurz darauf kam noch einmal Hoffnung bei den Gastgebern auf, denn Felix Becker verkürzte nach 61 Zeigerumdrehungen. In der Schlussphase sorgten Elija Cürsgen (75.) und Jansen zum Dritten (79.) für die Entscheidung.

Marco Buscher war der Mann des Spiels zwischen dem SV Vrasselt und GSV Suderwick. Mit seinem Treffer in der 20. Minute markierte er den Erfolg für die Hausherren, die damit im Klassement weiter nach oben kletterten. An den Opponent sind sie damit bis auf einen Punkt herangerückt und haben den Abstand auf Rang zwei bei sechs Zählern beibehalten.

Mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg hat die DJK Rhede am Freitagabend den Spieltag eröffnet. Damit sprang sie auch vorübergehend auf den Aufstiegsplatz, doch am Sonntag zog Westfalia Anholt nach und eroberte diesen zurück. Zunächst war sogar der Gast des SV Brünen durch Lars Angenendt in Führung gegangen (19.), doch Oliver Klümper gelang postwendend der Ausgleich, der zugleich auch den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Marco Moscheik für den Führungswechsel (69.), Leon Grootens (75.) und Tom Schlütter (78.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Getreu dem Motto 'Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss' hat Spitzenreiter Hamminkelner SV sein Auswärtsspiel beim TuS Haffen-Mehr mit 2:1 für sich entschieden. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Kitischa Lukas Gutenberger den Favoriten in Front und es schien alles nach Plan zu laufen (42.). Sieben Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als der TuS in Person von Leon-Carl Seegers zum Ausgleich kam. Der Torjäger der Hausherren erzielte damit bereits sein 15. Tor im laufenden Wettbewerb. Doch viel mehr als eine Viertelstunde sollte die Hoffnung auf einen Punktgewinn nicht Bestand haben. Tom Wirtz erzielte nach Vorlage von Hassan Hamzaoglu den 2:1-Endstand. Im Klassement hat der HSV weiter einen satten 15-Punkte-Vorsprung vor Anholt und ist damit weiter auf Bezirksliga-Kurs. TuS Haffen-Mehr – Hamminkelner SV 1:2

TuS Haffen-Mehr: Sascha Mielke, Max Schnelting, Mohamed Conde, Daniel Weigle (71. Moritz Schwack), Maximilian Schüring (79. Jannik Siemen), Patrick Bennewirtz, Tom Brömmling, Leon-Carl Seegers, Niklas Röpling, Niklas Möller, Bastian Thurm (78. Luca Bruns) - Trainer: Dennis Lindemann

Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Christoph Freund (89. Kevin Beverungen), Romeo Burghardt, Nick-Constantin Otto (71. Sebastian Weinkath), Tim Graaf (46. Yannick Weidemann), Linus Kammeier (46. Marvin Schumann), Kitischa Lukas Gutenberger, Arda Gözüdok (71. Lukas Zill), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu - Trainer: Erdal Dasdan

Schiedsrichter: Jonas Beckmann - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Kitischa Lukas Gutenberger (42.), 1:1 Leon-Carl Seegers (52.), 1:2 Tom Wirtz (66.) _______________ SV Krechting holt Big-Points

Der SV Krechting ist wieder ganz dicht an einem Nicht-Abstiegsplatz. Bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz beträgt der Rückstand auf den SV Brünen nur noch ein Punkt. Im Kellerduell gegen den SV Krechting gab es am Sonntagnachmittag einen 2:0-Auswärtssieg. Janis-Felix Kieborz (56.) und Christopher Overkämping (69.) trafen für die Gäste. SV Krechting – SC Grün-Weiß Vardingholt 0:2

SV Krechting: Leon Hendrik Rottbeck, Luca Flak, Jan-Bernd Blomen, David Gast, Nick van der Linde, Tim Kampshoff (76. Jörn Degeling), Dario Kock (76. Fabian Bauhaus), Philipp Rensing (68. Daniel Voigtländer), Frank Ellering (46. Dennis Kolks), Marvin Wienand (46. Timo Steverding), Tim Ueffing - Trainer: Hans-Georg Trinker

SC Grün-Weiß Vardingholt: Kevin Möllenbeck, Florian Heck, Simon Beckmann, Janis Felix Kieborz, Maximilian Schüling, Dennis Krasemann, Rene Uebbing, Nils Kamperschroer, Christopher Overkämping, Jens Bißlich, Andre Kortstegge (91. Lukas Sieverding) - Trainer: Kim Weidig

Schiedsrichter: David Wendland (Rees) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Janis Felix Kieborz (56.), 0:2 Christopher Overkämping (69.) _______________ Westfalia Anholt behauptet Aufstiegsplatz

Westfalia Anholt ist weiter auf Aufstiegskurs. Mit einem 3:1-Sieg bei der zweiten Mannschaft des PSV Wesel hat Anholt seine Favoritenrolle erfüllt. Die Westfalia legte gleich einen Blitzstart auf das Parkett und ging durch das 8. Saisontor von Tugay Haberci schon nach vier Minuten in Front. Michel Duesing konnte nach 27 Zeigerumdrehungen den zweiten Treffer nachlegen, doch noch vor der Pause konnte Jan Luca Rademacher verkürzen (42.). Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, als Jonah Roes mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern Torentfernung den Deckel draufmachte. PSV Wesel II – Westfalia Anholt 1:3

PSV Wesel II: Louis Pomrehn, Robin Müller, Artur Block, Luca Malberg, Levin Tellmann (61. David Adenaya), Bastian Rupsch, Geraldo Zamuangana Lukoki, Niklas Hückelkempken, Viktor Sawatzki, Maximilian Brunner, Jan Luca Rademacher - Trainer: Michael Pielniok - Trainer: Kai Szafranski

Westfalia Anholt: Matthias Paus (57. Finn Filip Spiekers), Jonah Elias Roes (68. Thomas Borchard), Michel Duesing, Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller (57. Filipe Oliveira Leite), Til Spiegelhoff (68. Emnor Haliti) - Trainer: David Kraft

Schiedsrichter: Luca Maximilian Gewiss (Hamminkeln)

Tore: 0:1 Tugay Mushin Cemil Haberci (4.), 0:2 Michel Duesing (27.), 1:2 Jan Luca Rademacher (42.), 1:3 Jonah Elias Roes (66.) _______________ Olympia Bocholt gewinnt Verfolger-Duell

Drei ganz wichtige Punkte hat der FC Olympia Bocholt im Verfolger-Duell gegen den SV Bislich eingefahren. Dank der drei Zähler ist Olympia weiterhin nur drei Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Dabei konnte Bislich den ersten Stich setzen. Es waren 21 Minuten gespielt, als Leon Rassmann zum 1:0 für den SVB einnetzte, doch gerade einmal sieben Zeigerumdrehungen später gelang Jonas Schwanekamp der Ausgleich. Ausgeglichen ging es auch in die Schlussphase. Als sich alle schon mit einer Punkteteilung angefreundet hatten, schlug die Stunde von Johannes Langhorst. In der 90. Minute erzielte er mit seinem 2. Saisontor den Siegtreffer für den FCO. FC Olympia Bocholt – SV Bislich 2:1

FC Olympia Bocholt: Timo Krone, Yannik Wilberg, Marvin Nähle, Elefterios Malamatas (32. Fabian Hebing), Mohamed Mislemani, Johannes Langhorst, Hassan Mislemani (87. Yoonis Bashir Mohamed), Artemij Makarov, Yannick Schwanekamp, Mislem Mislemani, Jacobus Derk Tielemann (73. Moritz Grünhagen) - Trainer: Mohamed Mislemani

SV Bislich: Andrei Botezatu, Dominik Becker, Tobias Joemann, Michael Mai, Fayaz Azimi, Nils Pagojus, Leon Rassmann, Matthias Hußmann, Redon Brija, Abbas Tadjik, Dawid Marciszyn (16. Lukas Möbius) - Trainer: Aycin Özbek

Schiedsrichter: Tom Luis Gamradt - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Leon Rassmann (21.), 1:1 Jonas Schwanekamp (28.), 2:1 Johannes Langhorst (90.) _______________

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 14.02.25 19:30 Uhr SC TuB Mussum 1926 - DJK Rhede

Fr., 14.02.25 19:30 Uhr SV Bislich - SV Emmerich-Vrasselt

So., 16.02.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - VfR Mehrhoog

So., 16.02.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Krechting

So., 16.02.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - FC Olympia Bocholt

So., 16.02.25 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - PSV Wesel II

So., 16.02.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Brünen

21. Spieltag

Fr., 21.02.25 20:00 Uhr DJK Rhede - GSV Viktoria Suderwick

So., 23.02.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - Sportfreunde 97/30 Lowick II

So., 23.02.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - Hamminkelner SV

So., 23.02.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 23.02.25 15:15 Uhr SV Spellen - SC TuB Mussum 1926

So., 23.02.25 15:30 Uhr SV Brünen - SV Bislich

So., 23.02.25 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - Westfalia Anholt

