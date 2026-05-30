 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Hamminkelner SV schlägt Absteiger Viktoria Goch II klar

Bezirksliga 4: Während die SF Broekhuysen die Relegation absichern können, droht Westfalia Anholt oder SV Friedrichsfeld die Relegation. Hamminkelner SV gewinnt deutlich gegen Absteiger Viktoria Goch II, Hassan Hamzaoglu trifft doppelt und der HSV festigt seinen Platz im Tabellenmittelfeld.

von André Nückel · Gestern, 22:41 Uhr
Der Abstiegskampf in der Bezirksliga.
Der Abstiegskampf in der Bezirksliga. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während die SF Broekhuysen die Relegation absichern können, droht Westfalia Anholt oder SV Friedrichsfeld die Relegation. Denn zur Erinnerung: Die drei Absteiger stehen mit dem SV Haldern, Viktoria Goch II und der SGE Bedburg-Hau, die ihren Rückzug angekündigt hat, bereits fest.

Update: Der Hamminkelner SV hat gegen Viktoria Goch II nichts anbrennen lassen. Beim klaren 5:0 gegen den bereits abgestiegenen Aufsteiger ragte Hassan Hamzaoglu mit einem Doppelpack heraus.

Gestern, 16:00 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkeln
Viktoria Goch
Vikt. Goch II
5
0
Abpfiff

Der Hamminkelner SV hat seine Pflichtaufgabe gegen Viktoria Goch II souverän erledigt und sich deutlich mit 5:0 durchgesetzt. Diyar Coskun brachte die Gastgeber nach 15 Minuten in Führung, ehe Hassan Hamzaoglu kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (45.+1). Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV konsequent: Hamzaoglu schnürte mit dem 3:0 seinen Doppelpack (60.), bevor Kevin Beverungen (70.) und Fabian Spaltmann (84.) den Endstand herstellten. Hamminkeln bleibt damit stabil im Tabellenmittelfeld, während Goch II nach dem feststehenden Abstieg auch in diesem Spiel keinen Zugriff auf das Ergebnis bekam.

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Anholt
Sportfreunde Broekhuysen
Broekhuysen
15:00live
Spieltext Anholt - Broekhuysen

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV Friedrich
Alemannia Pfalzdorf
Pfalzdorf
15:30live
Spieltext SV Friedrich - Pfalzdorf

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS Stenern
DJK Twisteden
Twisteden
15:00
Spieltext TuS Stenern - Twisteden

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS Xanten
Borussia Veen
Veen
15:00live
Spieltext TuS Xanten - Veen

Heute, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE B.-Hau
SV Haldern
SV Haldern
13:00live
Spieltext SGE B.-Hau - SV Haldern

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV Weeze
SV Blau-Weiß Dingden
BW Dingden II
15:00live
Spieltext TSV Weeze - BW Dingden II

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaer
Sportfreunde 97/30 Lowick
SF Lowick
16:00live
Spieltext Kevelaer - SF Lowick

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL Rhede
SV Rindern
SV Rindern
15:00live
Spieltext VfL Rhede - SV Rindern

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II
So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern

