Hamminkelner SV schlägt Absteiger Viktoria Goch II klar

Spieltag 33 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während die SF Broekhuysen die Relegation absichern können, droht Westfalia Anholt oder SV Friedrichsfeld die Relegation. Denn zur Erinnerung: Die drei Absteiger stehen mit dem SV Haldern, Viktoria Goch II und der SGE Bedburg-Hau, die ihren Rückzug angekündigt hat, bereits fest.
Update: Der Hamminkelner SV hat gegen Viktoria Goch II nichts anbrennen lassen. Beim klaren 5:0 gegen den bereits abgestiegenen Aufsteiger ragte Hassan Hamzaoglu mit einem Doppelpack heraus.
33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II
So., 31.05.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 13:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern