 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Hamminkelner SV holt dank Felix Becker erste Tabellenführung

Der Hamminkelner SV gewinnt das Eröffnungsspiel der Bezirksliga Niederrhein bei Alemannia Pfalzdorf mit 2:1. Felix Becker dreht die Partie mit einem Doppelpack binnen drei Minuten.

von André Nückel · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Felix Becker lässt Hamminkeln jubeln.
Felix Becker lässt Hamminkeln jubeln. – Foto: M. Hollenberg

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
PSV Wesel
Hamminkeln
SV Friedrich
Kevelaer

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert nach Führung gegen den Hamminkelner SV.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
2
Abpfiff

Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben.

Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.

Nur drei Minuten nach seinem ersten Treffer traf Becker erneut und drehte das Eröffnungsspiel mit seinem Doppelpack zum 2:1. Dasdan wechselte seinen Matchwinner in der 85. Minute für Diyar Coskun aus, wenig später brachte Hamminkeln den knappen Vorsprung über die Zeit. Angesichts des knappen Vorsprungs dürfte der HSV die Spitzenposition an diesem Wochenende wohl noch verlieren.

Morgen, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
17:00live
Spieltext Dinslaken 09 - SV Budberg II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Anholt - SF Lowick

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live
Spieltext Twisteden - BW Dingden II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00
Spieltext TuS Xanten - DJK Rhede

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30
Spieltext SV Friedrich - TuS Stenern

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00
Spieltext Kevelaer - PSV Wesel

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live
Spieltext TSV Weeze - SV Rindern

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00
Spieltext Rheingold E. - Veen

____

Das sind die nächsten Spieltage



3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!