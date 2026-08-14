Hamminkelner SV holt dank Felix Becker erste Tabellenführung

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert nach Führung gegen den Hamminkelner SV.
Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben.
Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.
Nur drei Minuten nach seinem ersten Treffer traf Becker erneut und drehte das Eröffnungsspiel mit seinem Doppelpack zum 2:1. Dasdan wechselte seinen Matchwinner in der 85. Minute für Diyar Coskun aus, wenig später brachte Hamminkeln den knappen Vorsprung über die Zeit. Angesichts des knappen Vorsprungs dürfte der HSV die Spitzenposition an diesem Wochenende wohl noch verlieren.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV