– Foto: M. Hollenberg

Hamminkelner SV feiert Meisterschaft und Rückkehr in die Bezirksliga! Verlinkte Inhalte Hamminkeln

Saisonabschluss mit großer Aufstiegsparty am 24. Mai Nach einer beeindruckenden Saisonleistung kehrt der Hamminkelner SV nach nur einem Jahr Abstinenz zurück in die Bezirksliga. Mit 22 Siegen aus 24 Spielen und lediglich zwei Unentschieden sicherte sich das Team vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Der entscheidende Schritt gelang am 26. Spieltag mit dem 14. Sieg in Folge, wodurch der direkte Wiederaufstieg perfekt gemacht wurde.

Saisonabschluss im Sportpark: Letztes Heimspiel gegen SC TuB Mussum Am Samstag, den 24. Mai 2025, lädt der Hamminkelner SV zum letzten Heimspiel der Saison gegen den SC TuB Mussum ein. Anstoß ist um 12:30 Uhr im heimischen Sportpark. Im Anschluss an die Partie wird die Mannschaft inoffiziell die Meisterschale überreicht bekommen. Für die Fans gibt es Freibier nach dem Abpfiff, dazu werden Grillwürstchen, Waffeln und kalte Getränke angeboten. Die Veranstaltung mündet in eine große Aufstiegsparty, bei der der Erfolg gemeinsam gefeiert wird.