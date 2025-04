Hamminkeln steigt auf, Rhede patzt und Vardingholt verliert erneut

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt

Der Fokus liegt am Sonntag natürlich auf der Roßmühle. Läuft alles nach Plan feiert hier der HSV gegen 16.50 Uhr den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach 21 Siegen und nur zwei Unentschieden - eine Niederlage gab es für das Team im laufenden Wettbewerb noch gar nicht - ist das Ziel nun also greifbar nah. Ein Sieg noch und Hamminkeln hat den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft. Alternativ würde auch ein Patzer der Verfolger aus Anholt und Rhede reichen, doch darauf will sich beim HSV niemand verlassen. "Es wird nicht einfach, aber es ist natürlich trotzdem unser Plan, bereits am Sonntag auf der eigenen Anlage zu feiern", erklärt Jan Sweers, Sportlicher Leiter des Tabellenführers, in der NRZ.

Besagte Verfolger stehen nach dem direkten Aufeinandertreffen am vergangenen Wochenende nun vor vermeintlich leichten Aufgaben. Anholt ist zu Gast bei Grün-Weiß Vardingholt, Rhede trifft auswärts auf den TuS Haffen-Mehr. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge will der SV Spellen die 30-Punkte-Marke knacken, muss dafür aber Tabellennachbar PSV Wesel II schlagen. Außerdem empfängt der VfR Mehrhoog den SV Krechting, Olympia Bocholt ist beim TuB Mussum zu Gast und die zweite Mannschaft der Sportfreunde Lowick treffen auf den SV Brünen.

DJK Rhede verabschiedet sich aus Aufstiegsrennen