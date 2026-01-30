Hamminkeln möchte mit "attraktivem Fußball" weiter für Furore sorgen

– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Anders als manch anderes Team am Niederrhein ist der Hamminkelner SV ohne außerordentliche Schwierigkeiten durch die verkürzte Winterpause gekommen. Die vier Vorbereitungsspiele, darunter drei Siege, dürften die Stimmung vor der zweiten Saisonhälfte weiter oben halten.

Lediglich die nominelle Generalprobe gegen A-Ligist SSV Lüttingen (1:3) verlief nicht wie erhofft, wobei der HSV dort auch mit einer Mannschaft auftrat, die laut Dasdan "so noch nie zusammengespielt hat."

"Wir können glücklicherweise sagen, dass wir durch das Wetter nicht beeinträchtigt wurde", verrät Cheftrainer Erdal Dasdan gegenüber FuPa Niederrhein. "Und man konnte halt schon sehen, dass die Jungs, trotz dass wir drei Wochen Pause hatten, fit sind. Die waren gierig, auch die Spiele gewinnen zu wollen."

Denn gerade die Eingespieltheit und der mannschaftliche Zusammenhalt sind Trumpfkarten, die der Aufsteiger auch noch über den weiteren Saisonverlauf ausspielen möchte. Leistungsträger wie Tom Wirtz und Hassan Hamzaoglu oder Niklas Hollenberg tragen schon seit Jahren das Dress Hamminkelner SV, teilweise seit der Jugend. "Das Wichtigste an unserem Team ist, dass die Mannschaft zum größten Teil – um die 80 Prozent – seit Jahren schon zusammenspielen."

Mit "attraktivem Fußball" will Dasdan die Gegner "dominieren"

Dabei lief zu Beginn von Dasdans Amtszeit noch nicht alles rosig. Der 44-Jährige übernahm den HSV damals in der Saison 2023/24 noch mitten akuten Abstiegskampf, in den letzten fünf Spielen vor Saisonschluss konnte der 44-Jährige das Ruder aber auch nicht mehr entscheidend herumreißen. Über den Umweg in der A-Liga – wo der souveräne Aufstieg gelang – ergibt sich für Dasdan und den HSV nun die zweite Chance in der Bezirksliga.

Seine Spielphilosophie hat sich mit auf dem höheren Niveau jedoch nicht geändert. "Als ich den Hamminkelner SV übernommen habe, war das Ziel, dass wir attraktiven und schnellen Fußball spielen", verrät er. "Da wollen wir natürlich den Gegner über die 90 Minuten versuchen zu dominieren. Und das auch nicht nur, wenn wir den Ball haben, sondern auch aktiv verteidigen." Komplett überraschen muss der Ansatz aber auch nicht, landete Hamminkeln in der Saison vor dem Abstieg sogar noch die Bezirksliga-Vizemeisterschaft. Einige Akteure des damaligen Teams stehen bis heute im Kader.

Zusammen mit jüngeren Spielern und punktuellen Verstärkungen wie durch Felix Becker im Angriff wächst für Dasdan sein Team immer besser zusammen: "Seitdem ich hier angefangen habe, sieht man von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, dass stetig eine Verbesserung in der Mannschaft eintritt."

Die vielfach benannte 40-Punkte-Schallmauer wird auch vom Übungsleiter aufgeführt. Sollte die von ihm erwähnte Verbesserung sich auch tabellarisch bemerkbar machen, könnte die Zielsetzung beim Hamminkelner SV schon bald nach oben korrigiert werden

