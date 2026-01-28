Hammertransfer für die Zukunft Ralf Cordes übernimmt die U19 von G. B. · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

Der VfL Weiße Elf setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Nachwuchsarbeit: Ab Sommer übernimmt A-Lizenz-Inhaber Ralf Cordes die U19. Der Verein versteht die Verpflichtung als klares Bekenntnis zur eigenen Philosophie und zur gezielten Entwicklung eigener Talente.

A-Lizenz-Trainer als Meilenstein für die Vereinsphilosophie Mit der Verpflichtung von Ralf Cordes gelingt dem VfL Weiße Elf ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung der Jugendabteilung. Der A-Lizenz-Inhaber übernimmt ab Sommer die U19 und soll die nachhaltige Entwicklung junger Spieler weiter vorantreiben.

Für den Verein ist die Personalie mehr als ein Trainerwechsel. Volker Friese bezeichnet die Verpflichtung als „Meilenstein zur nachhaltigen Absicherung unserer Vereinsphilosophie“. Ziel sei es, junge Eigengewächse gezielt zu entwickeln und perspektivisch im Seniorenfußball zu etablieren. Cordes stehe fachlich wie menschlich genau für diesen Weg. Talentteam und engere Verzahnung mit dem Seniorenbereich

Ein zentraler Baustein in der künftigen Arbeit von Cordes wird der Aufbau eines Talentteams sein. In diesem sollen Spieler aus der C-, B- und A-Jugend über den normalen Trainingsbetrieb hinaus individuell gefördert werden. Gleichzeitig rückt die U19 noch enger an die 2. und 1. Mannschaft heran, mit kürzeren Wegen und klaren Perspektiven. Auch Jugendleiter Justin Löffler zeigt sich begeistert: Er betont, dass nicht nur die U19-Spieler von der Verpflichtung profitieren werden, sondern auch jüngere Trainer, die von Cordes’ Erfahrung und Arbeitsweise lernen können. Der VfL Weiße Elf unterstreicht damit erneut seinen Fokus auf eigene Talente, Zusammenhalt und Vereins-Spirit und setzt mit Ralf Cordes ein starkes Zeichen für die sportliche Zukunft.

