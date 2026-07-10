Hammertransfer! Amar Cekic kehrt zu Türkgücü München zurück „Mein Ziel ist der Aufstieg“ von Michel Guddat · Heute, 15:59 Uhr · 0 Leser

Zurück bei Türkgücü München: Amar Cekic. – Foto: Jenni Maul/FuPa

Er hatte den Großfeldball eigentlich abgehakt – doch dann kam Rainer Elfinger. Türkgücü München vermeldete die Rückkehr von Amar Cekic.

Dribbelkünstler, Regionalliga-erprobt, Kleinfeld-Star – Landesligist Türkgücü München ist ein echter Transferhammer gelungen. Der ambitionierte Bayernliga-Absteiger sichert sich kurz vor dem Saisonstart die Dienste eines alten Bekannten: Amar Cekic kehrt an die Heinrich-Wieland-Straße zurück. Rückkehr zu alter Wirkungsstätte: Amar Cekic wechselt zu Türkgücü München „Alte, bekannte Weggefährten spielen bei Türkgücü – einfach eine coole Truppe“, sagt Cekic im Gespräch mit Fussbal Vorort/FuPa Oberbayern. Gemeint sind Namen wie Benedict Laverty, Albion Vrenezi, Marin Pudic – ebenfalls absolute Top-Transfers, mit denen Cekic schon gemeinsam auf dem Platz stand.

Doch wie kam es zu dieser Rückkehr – zumal Cekic noch vor einem Jahr verkündet hatte, das Großfeld für sich abgehakt zu haben? Die Initiative kam von Rainer Elfinger, dem Sportlichen Leiter. Nach „super Gesprächen“ war alles schnell in trockenen Tüchern. Der Zeitpunkt könnte kaum besser passen: „Die Kings League pausiert 2026, ich habe nur noch die Klub-WM – deswegen fügt sich das perfekt. Ich liebe Fußball einfach zu sehr, um nicht zu spielen“, erklärt Cekic. „Die Icon League ist immer montags, das schneidet sich also nicht. Für mich ist das die einzige logische Konsequenz.“