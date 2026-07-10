Hammertransfer! Amar Cekic kehrt zu Türkgücü München zurück

Er hatte den Großfeldball eigentlich abgehakt – doch dann kam Rainer Elfinger. Türkgücü München vermeldete die Rückkehr von Amar Cekic.
Dribbelkünstler, Regionalliga-erprobt, Kleinfeld-Star – Landesligist Türkgücü München ist ein echter Transferhammer gelungen. Der ambitionierte Bayernliga-Absteiger sichert sich kurz vor dem Saisonstart die Dienste eines alten Bekannten: Amar Cekic kehrt an die Heinrich-Wieland-Straße zurück.
„Alte, bekannte Weggefährten spielen bei Türkgücü – einfach eine coole Truppe“, sagt Cekic im Gespräch mit Fussbal Vorort/FuPa Oberbayern. Gemeint sind Namen wie Benedict Laverty, Albion Vrenezi, Marin Pudic – ebenfalls absolute Top-Transfers, mit denen Cekic schon gemeinsam auf dem Platz stand.
Doch wie kam es zu dieser Rückkehr – zumal Cekic noch vor einem Jahr verkündet hatte, das Großfeld für sich abgehakt zu haben? Die Initiative kam von Rainer Elfinger, dem Sportlichen Leiter. Nach „super Gesprächen“ war alles schnell in trockenen Tüchern.
Der Zeitpunkt könnte kaum besser passen: „Die Kings League pausiert 2026, ich habe nur noch die Klub-WM – deswegen fügt sich das perfekt. Ich liebe Fußball einfach zu sehr, um nicht zu spielen“, erklärt Cekic. „Die Icon League ist immer montags, das schneidet sich also nicht. Für mich ist das die einzige logische Konsequenz.“
Cekics sportliche Ansage ist unmissverständlich: „Mein Ziel ist der Aufstieg. Mit der Mannschaft kann man in der Liga nichts anderes sagen.“
Bei Türkgücü trifft Cekic auf einen Verein, der sich neu aufgestellt hat – und das offensichtlich mit Struktur und Ruhe. „Die Vereinsführung macht wirklich einen super Job, es scheint, als sei alles in Ordnung, ohne Chaos“, lobt der Neuzugang. Worte, die man in früheren Jahren so kaum mit dem Münchner Klub in Verbindung gebracht hätte.
Cekic selbst ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil: RW Essen, FC Memmingen, Pipinsried, Schweinfurt, Stuttgarter Kickers – dort steht sogar ein Drittliga-Einsatz zu Buche. Zuletzt war er bereits für Türkgücü in der Regionalliga aktiv. Jetzt also die Rückkehr – eine Etage tiefer, aber mit klaren Ambitionen.
Parallel hat sich Cekic längst eine zweite Fußballwelt aufgebaut: In der Icon League und der Kings League ist der flinke und wendige Dribbler eine feste Größe, gilt als einer der besten Kleinfeldspieler und begeistert eine ganz neue Generation von Fußballfans.
Türkgücü holt sich mit Cekic einen Spieler, der auf dem Großfeld nicht nur Regionalliga-Erfahrung mitbringt, sondern auch die Mentalität eines Entertainers – einen, der Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, kreative Lösungen im letzten Drittel findet und eine Mannschaft mitreißen kann. Sein Spielwitz ist keine Floskel aus einer Vereinspressemitteilung, sondern täglich auf Social-Media-Plattformen hunderttausendfach sichtbar. (mg)