Pokal
Hammerspiele in der 4. Runde des Kreispokals

Spielansetzungen und Termine festgelegt

Im Topspiel der 4. Runde im Kreispokal erwartet der Titelverteidiger VFL Kloster Oesede den aktuellen Tabellenvierten der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - SV Eintracht Neuenkirchen. Der nach acht Spielen immer noch verlustpunktfreie Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter reist zum Osnabrücker SC. Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst muß beim hoch gehandelten FC Sandzack antreten.
Alle Spiele der 4. Pokal-Runde in der Übersicht:

SG Hankenberge/Wellendorf - SV Eintracht Osnabrück Di. 23.09.2025 19.30 Uhr

SV Fortuna Eggermühlen - TuS Bad Essen Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
VFL Kloster Oesede - SV Eintracht Neuenkirchen Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
SC Quakenbrück - Sieger SV Hollenstede - SSC Dodesheide II Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
Sieger TV Neuenkirchen/Spvg Niedermark - GW Schwagstorf Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
SV Bad Rothenfelde II - TUS Bersenbrück II Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
FC Sandzak - TSV Wallenhorst Mi. 01.10.2025 19.30 Uhr
Osnabrücker SC - TUS Hilter Mi. 02.10.2025 19.30 Uhr

