Hammerspiele in der 4. Runde des Kreispokals

Im Topspiel der 4. Runde im Kreispokal erwartet der Titelverteidiger VFL Kloster Oesede den aktuellen Tabellenvierten der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - SV Eintracht Neuenkirchen. Der nach acht Spielen immer noch verlustpunktfreie Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter reist zum Osnabrücker SC. Bezirksliga-Absteiger TSV Wallenhorst muß beim hoch gehandelten FC Sandzack antreten.