"Hammerlos" für den VfB Fichte Bielefeld

Fichtes Trainer Ferhat Kilinc hatte sich ein anderes Los gewünscht und wittert augenzwinkernd eine Verschwörung: „Ich weiß wirklich nicht, ob das gelost wird. Jedes Mal bekomme ich in der für mich ersten Runde einen Westfalenligisten. Aber naja, ein Heimspiel gegen Theesen ist natürlich immer schön und wer ins Finale will, der muss halt jeden schlagen.“

Sein Trainerkollege Engin Acar hat direkt eine persönliche Statistik parat: „Ich habe als Trainer noch nie gegen Fichte verloren. Die haben eine gute Truppe und ich finde, es ist ein schweres, aber auch ein gutes Los. Wir haben als VfL Theesen natürlich den Anspruch, gegen Fichte zu gewinnen.“

Die Paarungen der zweiten Runde: FC Hilal – SG Oesterweg, Union Vilsendorf – SV Heepen, TG Hörste – SC Bielefeld, KuS Beli – SuK Canlar, VfB Fichte – VfL Theesen, VfL Oldentrup – SC Peckeloh, SF Sennestadt – TS Steinhagen, TuS Langenheide – TuS Dornberg, VfL Schildesche – TuS Jöllenbeck, RSV Borgholzhausen – TuS Hoberge-Uerentrup, KSC Bosna – FC Türk Sport, BV Werther – SC Hicret, SV Kako – SV Gadderbaum, TuS Hillegossen – TSV Amshausen, KF Kosova – Sieger aus SV Roj – SV Ubbedissen. Das Spiel TuS Union – SpVg. Versmold ist bereits abgesetzt.