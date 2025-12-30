Hammergruppe am Finaltag des Addi-Vetter-Cups

Beim Hallenturnier um den Osnabrücker Addi-Vetter-Cup geht es auf die Zielgrade. Die Mannschaften für die Hauptrunde am Finaltag stehen fest.

Am zweiten Zwischenrundenspieltag beim Addi-Vetter-Cup konnte sich der kampf- und einsatzfreudige TUS Haste mit zwei 4:1-Erfolgen gegen BW Schinkel und SC Schölerberg sowie einem überraschenden 1:1 im Nachbarschaftsderby gegen den Bezirksligisten SSC Dodesheide den Sieg in der Gruppe K sichern und qualifizierte sich für die Hauptrunde am Finaltag. Der aufgrund des schlechteren Torverhältnisses zweitplatzierte SSC Dodesheide zieht ebenfalls in die Hauptrunde ein.

Mit feinem und zielstriebigen Hallenfußball setzte sich in der Gruppe L das Ü-40-Team des Spielverein 16 nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Lüstringen und einem 5:0-Sieg gegen den Piesberger SV durch und qualifizierte für die Hauptrunde. Im Auftaktspiel gegen den OSC war Spielverein 16 II mit 1:2 gegen den OSC unterlegen. Der OSC belegte den mit drei Siegen den ersten Tabellenplatz in der Gruppe und qualifizierte sich verlustpunktfrei für die Hauptrunde.

Die Gruppen für die Hauptrunde am Finaltag setzen sich wie folgt zusammen:

In der Hammergruppe M treffen der Landesligist VFR Voxtrup, der Bezirksligist SSC Dodesheide und die hoch gehandelte Teams von RW Sutthausen und Spielverein 16 II aufeinander. Parallel spielen in der Gruppe N der TUS Haste, der SV Kosova, der Osnabrücker SC und SSC Dodesheide II um den Einzug ins Halbfinale. Die Spiele beginnen am Dienstag 30. Dezember um 17.00 Uhr. Die Halbfinalespiele sind für 21.00 Uhr angesetzt, der Beginn des Finales ist um 21.50 Uhr festgelegt.

Wie haben noch einige Stimmen eingefangen:

Drei Spiele- drei Siege - bei 10:2 Toren in einer Gruppe mit der All-Star Truppe vom SV 16, dem SV Pye und dem SC Lüstringen hätte von uns vorher niemand erwartet. Wenn man gegen "16" startet ist das schon ein Brett. Bei der fussballerischen Qualität die 16 hat ist es nicht selbstverständlich, mit einem Sieg zu starten. Umso wichtiger war die konzentrierte Leistung, die am Ende zum Sieg geführt hat. Gegen Pye haben wir uns dann fussballerisch gut gesteigert und uns durch das 6:0 in eine gute Ausgangslage gebracht. Im letzten Spiel gegen Lüstringen - die für mich zum Favoritenkreis gehört haben - musste dann nochmal volle Konzentration her. Am Ende haben wir auch dieses Spiel für uns entscheiden und die Gruppe mit drei Siegen gewinnen können. Unser Ziel war die Zwischenrunde, das haben wir geschafft. Heute wollten wir einfach Spaß haben, den hatten wir. In meinen Augen haben die Jungs schon gewonnen und ich bin verdammt Stolz auf jeden Einzelnen. Ab jetzt ist jedes Spiel einfach nur ein geiler Bonus,“ lautet das Statement von Trainer Derek Cooper (OSC).

Trainer Can Özalp (SC Lüstringen) gab uns nach dem Ausscheiden seines Team folgendes Statement: