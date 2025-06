Hammerauftakt am Barrenteich

Die Spielpläne für die Kreisligen Staffel A und Staffel B sind raus. Am Wochenende 1.8. - 3.8.2025 sind die ersten Spiele angesetzt. Die vier Bezirksliga-Absteiger zählen sicher ebenso zu den Favoriten wie der knapp in der Relegation gescheiterte VFL Kloster Oesede mit seinem neuen Nico Fehlhauer. Auch der starke TV Bohmte 01 will sicher wieder ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Aufstieg in die Bezirksliga geht.

Wer von den Topfavoriten hat eine schweres Auftaktprogramm

und wer hat vielleicht einen lockeren Ligaauftakt.

Wir haben kurz einen Blick auf die ersten den Spieltage der Favoriten geworfen.