Hammer: Würzburger Kickers stellen Trainer Lanig frei

Die Würzburger Kickers geben bekannt, dass Cheftrainer Martin Lanig mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt wird. Diese Entscheidung wurde nach eingehenden Gesprächen zwischen dem Vorstand und der sportlichen Leitung in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der AG und dem Präsidium der Würzburger Kickers am Mittwochabend getroffen. Der langjährige Bundesliga-Profi kam erst im September 2024 an den Dallenberg. Mit dem erhofften Angriff Richtung Tabellenspitze wurde es aber auch unter dem 40-Jährigen nichts. Mit der 0:1-Auswärtsniederlage am Ostersonntag beim TSV Buchbach verpasste es der ehemalige Zweitligist den Rückstand zum Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05, gegen den das zweite Direktduell noch aussteht, auf sechs Zähler zu verkleinern.

Die Freistellung ist das Ergebnis der fehlenden sportlichen und allgemein bekannten Entwicklung der Kickers nach der Winterpause. Nach eingehender Analyse fehlt den Verantwortlichen die Überzeugung, diesem Trend in der aktuellen personellen Konstellation entgegenwirken zu können, da sich die sportlichen Ansichten im Sinne der Planungen für die neue Saison und die Entwicklungsperspektiven des Vereins in den letzten Wochen in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.





André Herber, Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers, erläutert die Entscheidung wie folgt: "In den Gesprächen innerhalb des Aufsichtsrats der Würzburger Kickers AG mussten wir feststellen, dass der Weg des Vereins und die strukturelle Ausrichtung nicht unisono mit den Vorstellungen von Martin im Einklang standen. Wir bedanken uns bei Martin für seine geleistete Arbeit und sein Engagement in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute."



Für die verbleibenden vier Spiele der Saison wird Sportdirektor Sebastian Neumann die Rolle des Interimstrainers übernehmen. Die Planungen für die neue Saison sind in vollem Gange und die Suche nach einer Lösung für die Trainerposition hat höchste Priorität.