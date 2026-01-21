Hammer: Vorstand des FSV Hessen Wetzlar tritt zurück

Wetzlar. Knapp ein Jahr nach Amtsantritt ist die Zeit von Turgay Schmidt als Vorsitzender des FSV Hessen Wetzlar endgültig vorbei. Was zunächst als Gerücht an diese Redaktion herangetragen wurde, bestätigte Sprecher Jörg Wagner auf Nachfrage. Demnach habe sich aus den Reihen des Vereins ein neuer Vorstand gebildet. Um diesen Bestrebungen nicht im Weg zu stehen, seien Wagner (Er habe wegen gesundheitlichen Problemen ohnehin diesen Entschluss gefasst Anm. d. Red.), Schmidt und Denise Scheld (Finanzen) zurückgetreten. Nicht davon betroffen sein sollen laut dem Vorstandssprecher Thomas Wehbrink und Beisitzer Gerold Richter.