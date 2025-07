Hammer-Start zum Bezirksliga-Auftakt für den DSC Düsseldorf

In knapp einem Monat rollt auch in der Bezirksliga wieder der Ball. Bei Bekanntgabe des Spielplans dürften am Freitag vor allen Dingen im Lager des DSC Düsseldorf die Augen groß geworden sein. Denn das Auftaktprogramm des DSC hat es in sich. Direkt am ersten Spieltag tritt die Elf von Sascha Walbröhl beim MSV Düsseldorf an, der sich im Sommer unter anderem mit dem ehemaligen Bayern-Profi Sinan Kurt verstärkt hat.