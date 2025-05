Hammer SpVg verstärkt Kader: Neuzugänge aus Bezirksliga und Nachwuchs

Der Landesligist Hammer SpVg setzt seinen eingeschlagenen Weg in der Kaderplanung fort: Mit Musab Malbelegi wird das nächste Eigengewächs in den Kader der "Ersten" stoßen. Darüber hinaus stellt die HSV mit Eric Kommorowski den ersten externen Neuzugang vor. Der 22-Jährige kennt den Verein aus Jugendtagen bereits.

Nachdem mit Lorik Beka, der 18-Jährige debütierte bereits im November für die Landesliga-Mannschaft, schon ein Spieler den Sprung in den Seniorenbereich der Hammer Spielvereinigung schaffte, tut es ihm Musab Malbelegi nun gleich. Auch Malbelegi ist 18 Jahre jung und seit mehreren Jahren für die Nachwuchsmannschaften in Hamm aktiv. In der laufenden Saison durfte er schon mehrfach am Training der ersten Mannschaft teilnehmen und wurde so bereits in die Mannschaft integriert. Auf dem Spielfeld ist Malbelegi auf den rechten Positionen, sowie im Zentrum einsetzbar.

Dass es bei der HSV in diesem Sommer zu keinem großen Wechselkarussell kommt, war abzusehen. Die Sportliche Leitung möchte auf den gegebenen Strukturen aufbauen und den jungen Kader weitestgehend zusammenhalten. Am gestrigen Donnerstag stellte der Verein zudem seinen ersten externen Neuzugang vor: Mit Eric Kommorowski kommt ein ebenfalls noch junger und entwicklungsfähiger Kicker vom Bezirksligisten SG Sendenhorst. Der 22-Jährige kennt sich im Verein bereits aus, so spielte er im Nachwuchsbereich mehrere Jahre für die HSV.