Hammer SpVg verpflichtet Defensivspieler Elias Rienermann aus Soest

Die Hammer SpVg hat für die kommende Saison einen bedeutenden Neuzugang verpflichtet. Elias Rienermann, 23 Jahre alt, wechselt vom Westfalenligisten Westfalia Soest zurück zu seinem Jugendverein. Der Defensivspieler bringt bereits über 60 Einsätze in der Westfalenliga mit und hat zudem Erfahrungen beim SC Neheim gesammelt.

„Wir sind sehr froh, mit Elias einen ehemaligen Jugendspieler zurückzuholen, der mittlerweile viel Erfahrung auf Westfalenliga-Niveau gesammelt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Spieler von einem höherklassigen Verein für uns entscheidet“, sagt Lars Rohwer, Sportlicher Leiter der Hammer SpVg, auf dem Instagram-Account von der Hammer SpVg.



Rienermann, der seine Jugendzeit bei der Hammer SpVg in der C- und B-Jugend verbrachte, freut sich auf seine Rückkehr in den Hammer Osten: „Ich freue mich sehr, jetzt auch im Seniorenbereich für meinen Jugendverein spielen zu dürfen. Gemeinsam möchten wir die erste Mannschaft Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke führen.“