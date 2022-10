Hammer SpVg: Hofmann freigestellt - Grodowski und Zielinski übernehmen Oberliga-Absteiger Hammer SpVg ist auf Talfahrt.

Das 0:3 gegen GW Nottuln am Freitagabend war die dritte Niederlage in Folge. Schon nach dem 0:5 beim Lüner SV in der Vorwoche war Trainer Heiko Hofmann angezählt. Am heutigen Morgen wurde dieser nun von seinen Aufgaben entbunden.

"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Der Auftritt unserer Mannschaft in den Spielen gegen Lünen und Nottuln hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das habe ich Heiko heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt", so Holger Wortmann, der Sportliche Leiter der HSV. "Ich darf mich bei Heiko für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die wir beobachten mussten. Wir mussten hier eine Entscheidung treffen, um dem negativen Trend entgegenzuwirken. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir noch unsere Ziele für diese Saison erreichen."

Bis auf Weiteres übernehmen das Hammer Urgestein Karl-Heinz „Mano“ Zielinski, der ursprünglich als Torwart-Trainer fungiert, aber in seiner langen Laufbahn bei der HSV auch schon mehrfach Co- oder Interimstrainer war, sowie der aktuelle Co-Trainer Philipp Grodowski die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 27-jährige Grodowski kann aufgrund einer schweren Knieverletzung nicht mehr selbst auflaufen und hat den Co-Trainer-Posten seit Anfang der Saison übernommen. Wortmann wird über die Sportliche Leitung hinaus das Duo unterstützen.

Der 47-jährige Hofmann gab gegenüber der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" folgendes Statement ab: "Ich will mich dazu nicht weiter äußern. Nur soviel, dass ich denke, dass ich mit der Mannschaft den Turnaround geschafft hätte, damit wir in Ruhe in die Winterpause hätten gehen können. Ich finde das natürlich schade und habe auch schon ein Stück weit Zuspruch aus der Mannschaft bekommen. Aber dass der Verein nun anders plant, akzeptiere ich. Letztlich möchte ich mich beim Verein und beim Team für die gute, aber auch ein bisschen turbulente Zeit bedanken.“