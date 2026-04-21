Hammer-Spiele im Kreis-Pokal-Halbfinale

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Das Teilnehmerfeld für das Halbfinale im Kreispokal steht bereits seit geraumer Zeit fest. Am Mittwoch, den 22. April 2026, kommt es nun zu zwei hochkarätigen Begegnungen, die um 19:30 Uhr parallel angepfiffen werden.

Im Fokus steht dabei das Duell zwischen dem Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück Staffel B, TUS Hilter, und dem Tabellenzweiten sowie amtierenden Titelverteidiger VFL Kloster Oesede. Beide Teams kennen sich aus dem Ligabetrieb bestens und begegnen sich auf Augenhöhe, was eine intensive und taktisch geprägte Partie erwarten lässt.

Im zweiten Halbfinale treffen der SV Bad Rothenfelde und der TSV Wallenhorst aufeinander. Während Bad Rothenfelde als etablierte Mannschaft in die Partie geht, reist Wallenhorst mit viel Selbstvertrauen an. Der TSV präsentierte sich zuletzt in guter Form und zog mit einem deutlichen Sieg im Viertelfinale in die Runde der letzten Vier ein. Damit gilt das Team als formstarker Außenseiter, der für eine Überraschung sorgen könnte.