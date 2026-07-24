Hammer-Spiele im Bezirkspokal

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit der ersten Runde im Bezirkspokal beginnt am Wochenende die Pflichtspielsaison 2026/27. Insgesamt sechs Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus der Region Osnabrück stehen auf dem Programm. Während einige höherklassige Teams ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen, versprechen mehrere Begegnungen einen offenen Ausgang.

Den Auftakt macht bereits am Freitagabend das Duell zwischen Kreisligist VfL Kloster Oesede und Landesliga-Aufsteiger BW Hollage. Die Gastgeber verpassten den Aufstieg in die Bezirksliga zuletzt erst in der Relegation. Dennoch geht Hollage als klassenhöheres Team klar favorisiert in die Partie. Ein Erfolg des Kreisligisten wäre eine Überraschung.

Bei Eintracht Rulle verschiebt sich das Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Alexander Heinz, der sich noch im Urlaub befindet. Co-Trainer Denis Heinz übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie. Zudem kehrt Nick Claushallmann nach seinem Engagement beim Oberligisten TuS Bersenbrück zurück. Die Gastgeber zeigten sich mit Siegen gegen TuS Dielingen (2:1) und SW Osterfeine (6:1) zuletzt in guter Form. Auch der SSC Dodesheide gewann seine letzten drei Testspiele. Der Heimvorteil könnte den Ausschlag zugunsten von Rulle geben.

SC Glandorf – SF Lechtingen So. 15.00 Uhr

Der SC Glandorf sicherte sich den Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst mit einem starken Schlussspurt. Die Sportfreunde Lechtingen beendeten die Spielzeit nach einer erfolgreichen Hinrunde auf Rang sieben. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, sodass ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Ausgang zu erwarten ist.

TuS Berge – FCR Bramsche So. 15.00 Uhr

Der TuS Berge, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasste, trifft auf den FCR Bramsche. Beide Mannschaften zeigten in der Vorbereitung wechselhafte Leistungen. Während Berge offiziell einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel ausgibt, dürfte dieses Ziel angesichts der Qualität des Kaders eher zurückhaltend formuliert sein. Der FCR Bramsche überzeugte als einer der stärksten Aufsteiger der Vorsaison, hielt seine Leistungsträger und verstärkte den Kader. Die Mannschaft von Trainer Marc Filip ist daher durchaus in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen.

Viktoria Georgsmarienhütte – SC Melle 03 So. 15.00 Uhr

Die personell neu formierte Viktoria Georgsmarienhütte hofft auf eine Überraschung gegen den Landesligisten SC Melle 03. Die Gäste reisen mit mehreren überzeugenden Ergebnissen aus der Vorbereitung an und wollen an ihren erfolgreichen Pokalauftritt der vergangenen Saison anknüpfen. Damals scheiterte die Mannschaft von Trainer Robin Twyrdy erst im Halbfinale nach Elfmeterschießen am späteren Pokalsieger VfL Stenum. Melle geht als klarer Favorit in die Begegnung.

SV Bad Laer – SV Bad Rothenfelde So. 15.00 Uhr

Zum Abschluss steht ein Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Bad Laer und dem SV Bad Rothenfelde auf dem Programm. Die Gäste belegten in der vergangenen Saison nach zwischenzeitlichen Aufstiegshoffnungen den dritten Tabellenplatz. Bad Laer stabilisierte sich nach einer längeren Schwächephase und beendete die Spielzeit im gesicherten Tabellenbereich. Das letzte Punktspiel-Derby gewann Bad Laer nach einem umkämpften Verlauf. Zwar reist Bad Rothenfelde leicht favorisiert an, doch Derbys folgen häufig ihren eigenen Gesetzen.