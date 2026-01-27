Hammer: Schon 7 Spiele in der Regionalliga abgesagt

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Aufgrund der aktuellen Witterung und mehrfacher Platzsperren/Unbespielbarkeit der Plätze kommt es am kommenden Spieltag zu Absagen in der Regionalliga Nordost. Eine „Generalabsage“ durch den NOFV gibt es nicht und wird es auch künftig nicht geben.

Jede Partie wird einzeln vor Ort bewertet - typischerweise auf Basis kommunaler Platzsperren, Platzbegehungen und der Abstimmung zwischen Heimverein, Träger der Spielstätte und Verband.

Spieltag | Nr. | Heimverein | Gastverein | geplant | NEU

20 | 175 | BSG Chemie Leipzig - Chemnitzer FC | 30.01.26 – 19:00 | ABSAGE!

20 | 178 | BFC Dynamo - BFC Preussen | 30.01.26 – 19:00 | ABSAGE!

20 | 179 | FC Eilenburg - Hertha BSC II | 30.01.26 – 19:00 | ABSAGE!

20 | 180 | FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Magdeburg II | 30.01.26 – 19:00 | ABSAGE!

20 | 173 | FSV Zwickau - SV Babelsberg 03 | 01.02.26 – 14:00 | ABSAGE!

20 | 174 | Greifswalder FC - FC Rot-Weiß Erfurt | 01.02.26 – 14:00 | ABSAGE!

20 | 177 | FC Hertha 03 Zehlendorf - Hallescher FC | 31.01.2026 - 14:00 | ABSAGE!

Weitere Entscheidungen folgen gegebenenfalls - diese Übersicht wird laufend aktualisiert, auch auf unserer Homepage

Hinweise für Fans und Vereine

- Bitte prüft kurzfristig vor Abreise den Spieltag und die Vereinskanäle

- Neuansetzungen werden nach Abstimmung schnellstmöglich bekanntgegeben

- Die Sicherheit der Aktiven und die Bespielfähigkeit der Plätze haben Vorrang - pauschale Absagen sind kein Instrument des NOFV