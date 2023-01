Hammer-Rückkehr inklusive - Die Transfers der Woche im Überblick FuPa Mittelrhein zeigt euch, was in dieser Woche auf dem Transfermarkt passiert ist.

Wir befinden uns mitten in der Winterpause, die Teams bereiten sich langsam aber sicher auf die Rückrunde vor. Beinahe noch aktiver als auf dem Fußballplatz, sind die Teams aktuell aber bei der Suche nach der Top-Verpflichtung für die verbleibende Saison. Auch in dieser Woche wurde wieder fleißig transferiert bei den Amateur-Klubs am Mittelrhein. FuPa Mittelrhein zeigt euch die spannendsten Transfers dieser Woche.

Dass Eintracht Hohkeppel nicht gerade zurückhaltend ist, was namhafte Zugänge angeht, ist den meisten bewusst. Auch in dieser Woche ließ der Mittelrheinliga-Aufsteiger mit einem Neuzugang mit Profi-Erfahrung aufhorchen. Ömer Tokac war deutscher U17-Meister und spielte schon in Japans erster Liga. Ab der Rückrunde spielt der 22-Jährige in Hohkeppel.

Der FC Pesch wirft im Abstiegskampf zur Winterpause nochmal alles in die Wagschale und gab in den letzten Tagen gleich drei Neuzugänge bekannt - zwei davon kommen von Ligakonkurrent TuS Blau-Weiß Königsdorf. Und auch auf der Position des Co-Trainers verpflichtete das aktuelle Schlusslicht der Mittelrheinliga einen durchaus bekannten Namen.

Für Robin Semrau ist es eine "Rückkehr in die Heimat". In der vergangenen Saison war er sehr erfolgreich für die zweite Mannschaft des BCV Glesch-Paffendorf in der Kreisliga A unterwegs und sammelte erste Einsätze in der Mittelrheinliga. Nach einem halbjährigen Intermezzo kehrt der 21-Jährige nun nach Glesch zurück und will den Durchbruch dieses Mal endgültig schaffen.

Und auch beim einzigen Drittligisten am Mittelrhein hat sich in dieser Woche etwas getan. Zuerst verlängerte Viktoria Köln den Vertrag mit Talent Florian Engelhardt verlängert, dann wurde er zum Schlusslicht der Regionalliga Südwest Rot-Weiß Koblenz verliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln.