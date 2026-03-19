Hammer-Pokal-Halbfinale perfekt!

Mit einem souveränen 7:0-Erfolg bei der SG Hankenberge/Wellendorf hat sich der TSV Wallenhorst als letztes Team das Halbfinale im Kreispokal Osnabrück erreicht. Gegen den klassentieferen Gegner aus der 1. Kreisklasse ließ der Kreisligist letztlich keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen, auch wenn die Partie insbesondere im ersten Durchgang phasenweise umkämpfter verlief, als es das Endergebnis vermuten lässt.
Früh brachte Noel Schwegmann die Gäste per verwandeltem Foulelfmeter in Führung und stellte damit die Weichen auf Sieg. Dennoch tat sich Wallenhorst zunächst schwer, das Spiel vollends zu kontrollieren. Die Gastgeber verteidigten kompakt und erschwerten dem Favoriten den Spielfluss. Erst kurz vor der Pause gelang es den Gästen, die Führung auszubauen: Justus Greve traf zu seinem ersten Tor des Abends und erhöhte auf 2:0.
Klare Kräfteverhältnisse nach dem Seitenwechsel
Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein anderes Bild. Wallenhorst trat deutlich zielstrebiger auf und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Bennet Geers sorgte kurz nach Wiederanpfiff mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. In der Folge ließ die Defensive der SG Hankenberge/Wellendorf zunehmend nach, während der TSV seine Offensivaktionen konsequent zu Ende spielte.
In der Schlussphase agierte Wallenhorst schließlich äußerst effektiv: Erik Heitert traf zum 4:0, ehe ein Eigentor der Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den Schlusspunkt setzte Milan Akyüz mit dem Treffer zum 7:0-Endstand. Die Gäste präsentierten sich in dieser Phase abgeklärt und nutzten nahezu jede sich bietende Gelegenheit.
Trainer Tony Harsdorf ordnete den Spielverlauf differenziert ein: „In der ersten Halbzeit macht der Gegner uns das Leben schwer. Hier bringen uns zwei Standards in Richtung. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, das Spiel kontrolliert und konsequent nach vorne gespielt.“
Mit dem klaren Erfolg ist das Teilnehmerfeld für das Halbfinale nun komplett. Dort kommt es zu zwei hochkarätigen Begegnungen: Der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück Staffel B, TUS Hilter, empfängt den Tabellenzweiten und Titelverteidiger VFL Kloster Oesede. Parallel treffen im zweiten Spiel SV Bad Rothenfelde und der TSV Wallenhorst aufeinander. Beide Partien sind für Mittwoch, den 22. April 2026, um 19:30 Uhr angesetzt.
Damit verspricht das Pokal-Halbfinale auf Kreisebene spannende Duelle auf Augenhöhe – mit Wallenhorst als formstarkem Außenseiter, der nach dem deutlichen Viertelfinalsieg mit Rückenwind in die nächste Runde geht.