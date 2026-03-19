Hammer-Pokal-Halbfinale perfekt! TSV Wallenhorst qualifiziert sich als letztes Team von Michael Eggert · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Fupa Archiv- Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem souveränen 7:0-Erfolg bei der SG Hankenberge/Wellendorf hat sich der TSV Wallenhorst als letztes Team das Halbfinale im Kreispokal Osnabrück erreicht. Gegen den klassentieferen Gegner aus der 1. Kreisklasse ließ der Kreisligist letztlich keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen, auch wenn die Partie insbesondere im ersten Durchgang phasenweise umkämpfter verlief, als es das Endergebnis vermuten lässt.

Früh brachte Noel Schwegmann die Gäste per verwandeltem Foulelfmeter in Führung und stellte damit die Weichen auf Sieg. Dennoch tat sich Wallenhorst zunächst schwer, das Spiel vollends zu kontrollieren. Die Gastgeber verteidigten kompakt und erschwerten dem Favoriten den Spielfluss. Erst kurz vor der Pause gelang es den Gästen, die Führung auszubauen: Justus Greve traf zu seinem ersten Tor des Abends und erhöhte auf 2:0. Klare Kräfteverhältnisse nach dem Seitenwechsel

Nach der Halbzeitpause zeigte sich ein anderes Bild. Wallenhorst trat deutlich zielstrebiger auf und nutzte die sich bietenden Räume konsequent. Bennet Geers sorgte kurz nach Wiederanpfiff mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. In der Folge ließ die Defensive der SG Hankenberge/Wellendorf zunehmend nach, während der TSV seine Offensivaktionen konsequent zu Ende spielte. In der Schlussphase agierte Wallenhorst schließlich äußerst effektiv: Erik Heitert traf zum 4:0, ehe ein Eigentor der Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den Schlusspunkt setzte Milan Akyüz mit dem Treffer zum 7:0-Endstand. Die Gäste präsentierten sich in dieser Phase abgeklärt und nutzten nahezu jede sich bietende Gelegenheit.