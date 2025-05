Hammer: Neßlbach meldet Mannschaft ab!

Die DJK Neßlbach schaffte kurz nach der Jahrtausendwende den Sprung in die Bezirksliga, gehörte zwischen 2003 und 2005 sogar der Bezirksoberliga an. 2010 musste der Dorfklub aus der Marktgemeinde Winzer zwar zurück in die Kreisliga, schaffe aber zwei Jahre später ein Comeback auf Bezirksebene. Bis 2016 gehörte Neßlbach der Bezirksliga Ost an, ehe man seither - unterbrochen von einem einjährigen Kreisklassen-Gastspiel - in der Kreisliga um Punkte wetteiferte . Aus Spielermangel hat der Verein nun allerdings - zumindest für Außenstehende - völlig überraschend beschlossen, sich aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen.