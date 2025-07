Solingen-Chefcoach Erdim Soysal ist heiß auf die Partie gegen RWE. – Foto: Andreas Bornewasser

Hammer-Los für den SV Solingen: Coach Soysal mit Vorfreude auf RWE Bezirksliga, Gruppe 2: Für den SV Solingen 08/10 hätte die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals wahrscheinlich keinen besseren Kontrahenten hervorbringen können: Für den Bezirksligisten geht es in der ersten Runde am 20. August nämlich gegen keinen geringeren als den Titelverteidiger Rot-Weiss Essen.

Die Freude über das Gegner-Los der ersten Runde im Niederrheinpokal dürfte bei Bezirksligist SV Solingen 08/10 wahrscheinlich am Größten gewesen sein. Schließlich war die Wahrscheinlichkeit nicht gerade hoch, dass die 08/10er mit Titelverteidiger Rot-Weiss Essen das wohl begehrteste Los ziehen würden. Doch genauso kam es: Am 20. August wird niemand geringeres als der Drittligist aus Essen zu Gast am Sportplatz Bavert in Solingen sein, wenn die erste Runde des Niederrheinpokals ausgetragen wird.

Wie besonders die Begegnung insbesondere für die Hausherren aus Solingen ist, zeigt sich alleine schon mit Blick auf die Ligazugehörigkeit: Während der SV in der Bezirksliga startet, geht der Essener-Kontrahent in die vierte aufeinanderfolgende Spielzeit in der 3. Liga. Der Klassenunterschied beträgt also ganze vier Ligen. Solingen-Chefcoach Erdim Soysal zeigt sich angesichts des Top-Loses im Gespräch mit dem RevierSport überglücklich und freut sich auf die Partie. Soysal: „Für die Jungs ist es vielleicht das Spiel ihres Lebens“