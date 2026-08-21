Hammer: Landesligist trennt sich kurz vor Saisonbeginnn vom Trainer

– Foto: Jens Kilisch

Die emotionalen Worte der Vereinsführung

Obwohl diesen Schritt eine schmerzliche Note begleitet und die Verantwortlichen das Aus sehr bedauern, hielt der Klub die Entscheidung für unumgänglich. So heißt es in der Pressemitteilung des Vereins: "Der Cheftrainer unserer ersten Männermannschaft, Thoralf Dominok, wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Vorstand und die sportliche Leitung haben sich intensiv beraten. Aufgrund der zuletzt fehlenden Resultate, Ergebnisse und der ausbleibenden Entwicklung der Mannschaft wurde die Entscheidung getroffen, diesen Schritt zu gehen. Trotzdem fällt uns diese Entscheidung nicht leicht, und wir bedauern die Entwicklung sehr. Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an Thoralf Dominok aussprechen – nicht nur für seine Arbeit als Trainer der ersten Männer, sondern auch für seinen Einsatz als Mensch und als Typ in unserem Verein. Was Thoralf auf und neben dem Platz für unseren Verein geleistet hat, war alles andere als selbstverständlich. Ein Teil von uns wird fehlen, und wir werden ihn als Mitglied unserer Vereinsfamilie sehr vermissen. Für seine weitere trainerische Karriere wünschen wir ihm von Herzen alles Glück der Welt und hoffen, ihn trotzdem noch oft auf dem Sportplatz zu sehen."

Neuer Chef an der Seitenlinie

Umgehend nach dem Trennungsschritt leitete der Verein die Nachfolge ein. Die Verantwortung übernimmt ab sofort der bisherige Assistent Tom Schitzki. Mit diesem Schritt strebt der Landesligist Kontinuität an, um optimistisch in die bevorstehende Saison zu gehen. Zur Beförderung von Schitzki heißt es in der Pressemitteilung des Vereins: "Der bisherige Co-Trainer Tom Schitzki übernimmt ab sofort die Position des Cheftrainers. Nach der bisherigen Arbeit im Trainerteam ist er die Wunschlösung für die neue Aufgabe. Der Verein setzt damit auf Kontinuität und Vertrauen und blickt optimistisch auf die kommende Saison. Wir wünschen dem neuen Cheftrainer viel Erfolg und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit."