Hammer: Kein sportlicher Absteiger aus Brandenburgliga und Landesliga

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Eine offizielle Mitteilung des Fußball-Landesverbandes Brandenburg an die Vereine sorgt für eine Zäsur im regionalen Fußball. Nach dem Ablauf der Meldefrist steht fest, dass der Rückzug einzelner Mannschaften weitreichende Konsequenzen für die gesamte Ligastruktur hat: Während in der Brandenburgliga und den beiden Landesligen der sportliche Abstieg in dieser Saison komplett ausbleibt, erhöht sich der Druck auf die Landesklassen massiv. Zudem beschloss der Verband eine Kürzung des Rahmenterminplans.

Die Nachricht des Fußball-Landesverbandes Brandenburg verändert die sportliche Ausgangslage für viele Vereine dramatisch. Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf hat offiziell mitgeteilt, in der kommenden Saison 2026/2027 mit seiner ersten Herrenmannschaft in der Kreisoberliga anzutreten. Dieser freiwillige Rückzug hat monumentale Auswirkungen auf das Oberhaus des Verbandes: In der Brandenburgliga wird es dadurch in der aktuellen Spielzeit keinen einzigen sportlichen Absteiger geben.

Diese Entscheidung löst eine Kettenreaktion aus, die sich direkt auf die daruntergelegenen Spielklassen auswirkt und dort ebenfalls für tiefes Aufatmen sorgt. Aus den Landesligen haben der SV Grün-Weiß Lübben und der FC Lauchhammer dem Verband mitgeteilt, dass sie in der Saison 2026/2027 mit ihren ersten Herrenmannschaften in der Landesklasse an den Start gehen werden. In unmittelbarer Verbindung mit dem Rückzug von Petershagen-Eggersdorf führt dies zu einer außergewöhnlichen Konstellation: Auch in den beiden Landesligen entfällt der sportliche Abstieg in dieser Saison vollständig.

Erhöhter Druck auf die Landesklassen

Völlig anders stellt sich die Situation hingegen für die tieferen Etagen dar, auf denen nun eine schwere sportliche Last liegt. Aus den Landesklassen haben der SV Germania Peickwitz und der FK Hansa Wittstock 1919 angekündigt, in der Saison 2026/2027 mit ihren ersten Herrenmannschaften in den Kreisoberligen anzutreten. In Verbindung mit dem Rückzug von Petershagen-Eggersdorf gibt es dies Lage hier drastisch: Nach aktuellem Stand müssen vier weitere Mannschaften den bitteren Gang in die Kreisoberligen antreten.

Ein Hoffnungsschimmer und wichtige Fristen

Für die gefährdeten Teams in den Landesklassen bleibt vorerst ein Funke Hoffnung bestehen, da die endgültige Zahl der Absteiger noch variieren kann. Sollten die jeweiligen Fußballkreise keinen Aufsteiger für die Landesklasse melden, verringert sich die Anzahl der Absteiger aus den Landesklassen entsprechend. Die endgültige Gewissheit für alle Beteiligten wird es erst am 21.06.2026 geben, wenn die formelle Meldefrist für die Aufsteiger aus den Kreisoberligen offiziell verstreicht.

Streichungen im Rahmenterminplan

Neben den tiefgreifenden Verschiebungen in den Ligen greift der Verband auch direkt in den zeitlichen Ablauf des kommenden Spielbetriebs ein. Der Verbandsspielausschuss hat am 02.06.2026 eine Anpassung des Rahmenterminplans beschlossen, die den Terminkalender strafft. Die ursprünglich für den 8. August 2026 geplante erste Vorrunde wird ersatzlos gestrichen. Somit wird lediglich eine einzige Vorrunde am Wochenende vom 14. bis 16.08.2026 ausgetragen. Bezüglich möglicher Auslosungstöpfe und Freilose wird der Verbandsspielausschuss nach dem Meldeschluss für die Kreisteilnehmer weiter informieren.