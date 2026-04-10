Hammer in Haren! Ex-Profis heueren beim TuS Haren an von P. M. · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Haren

Ab der Saison 2026/2027 tragen Marius Kleinsorge und Marcel Gebers die sportliche Verantwortung beim TuS Haren . Für beide ist es die erste Station als Trainer, mit umfangreicher Erfahrung aus dem Profifußball.

Erste Trainerstation mit viel Erfahrung Mit Marius Kleinsorge und Marcel Gebers setzt der TuS Haren künftig auf ein neues Trainerduo. Für beide ist es die erste Tätigkeit an der Seitenlinie. Dennoch bringen sie reichlich Erfahrung mit: Gemeinsam kommen sie auf über 400 Einsätze im Profifußball.

Schnelle Einigung trotz herausfordernder Lage In offenen und konstruktiven Gesprächen, trotz einer aktuell herausfordernden Situation, wurde laut Verein schnell deutlich, dass beide Trainer zum eingeschlagenen Weg des TuS Haren passen. Der Klub zeigt sich erfreut über die Einigung und blickt dem gemeinsamen Start optimistisch entgegen.

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