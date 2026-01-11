Hammer-Gruppe beim Osnabrücker Hallenmasters

Die Halle wird wieder voll besetzt sein, bisher beherrschte der zahlreiche, lautstarke und stimmungsvolle Anhang des TSV Venne die Tribüne.

Ab 13.00 Uhr starten heute die Spiele des Osnabrücker Hallenmasters in der Belmer Sporthalle am Heideweg. Das Finale wird nach Plan um 18.06 Uhr angepfiffen.

Acht Mannschaften qualifizierten sich an den vergangen beiden Spieltagen und spielen heute in zwei Gruppen die Teilnehmer für das Halbfinale aus. In der Gruppe E treffen die Kreisligisten TSV Wallenhorst und TUS Bad Essen sowie die Bezirksligisten FCR 09 Bramsche und TSV Venne aufeinander.

In der Hammer-Gruppe F spielen Oberligist TUS Bersenbrück, der Landesligist SC Melle 03, der Bezirksligist SC Glandorf und der Underdog und Addi-Vetter-Cup-Finalist aus der Kreisliga RW Sutthausen um den Einzug ins Halbfinale. Im vorletzten Spiel der Gruppe F kommt es um 15.50 Uhr zum Highlight zwischen den beiden höchstklassigen Teilnehmern am Osnabrücker Hallen-Masters TUS Bersenbrück gegen dem SC Melle 03.

Die Gruppensieger und die Zweiten der jeweiligen Gruppen erreichen das Halbfinale und spielen über Kreuz gegen einander. Der Sieger der Gruppe E spielt gegen den Zweiten der Gruppe F und der Sieger der Gruppe F spielt gegen den Zweiten der Gruppe E.

Die Sieger des Halbfinales bestreiten ab 18.06 das Masters-Finale. Ab 17.30 Uhr treffen die unterlegenen Teams des Halbfinales im Spiel um den dritten Platz aufeinander.

Fahrplan der Spiele am Finaltag:

Die Spiele der Gruppe E

TSV Wallenhorst - TSV Venne 13.00 Uhr

TUS Bad Essen - FCR 09 Bramsche 13.17 Uhr

TSV Wallenhorst - TUS Bad Essen 14.08 Uhr

FCR 09 Bramsche - TSV Venne 14.25 Uhr

TSV Venne - TUS Bad Essen 15.16 Uhr

FCR 09 Bramsche - TSV Wallenhorst 15.30 Uhr

Die Spiele der Gruppe F

SC Glandorf - TUS Bersenbrück 13.34 Uhr

SC Melle 03 - RW Sutthausen 13.51 Uhr

SC Glandorf - SC Melle 03 14.42 Uhr

RW Sutthausen - TUS Bersenbrück 14.59 Uhr

TUS Bersenbrück - SC Melle 03 15.50 Uhr

RW Sutthausen - SC Glandorf 16.07 Uhr

Halbfinale:

Sieger Gruppe E gegen Zweiter F 16.41 Uhr

Sieger Gruppe F gegen Zweiter E 17.05 Uhr

Spiel um Platz 3:

Verlierer HF I gegen HF II 17.29 Uhr

Endspiel

Sieger HF I gegen Sieger HF II 18.06 Uhr

Anschließend findet die Siegerehrung statt.